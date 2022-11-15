Останутся нерукотворные: Пушкин — не только поэт, но и тонна ценной бронзы В нынешнем месяце вновь в трёх городах Украины принято решение о демонтаже скульптур, имеющих отношение к русскому миру

Фото: Корольков Дмитрий Юрьевич/wikipedia.org

г. Харьков, Украина

В украинских городах продолжаются сносы памятников историческим личностям, связанным с Россией. В первых числах ноября были демонтированы бюсты Александру Пушкину в Харькове и Житомире. В Одессе появилось деревянное ограждение вокруг скульптуры «Основателям города», где расположена фигура императрицы Екатерины II. Власти города сообщили, что убрать памятник они приняли решение после проведения онлайн-голосования. Насколько оправданно в данном случае мстить историческим личностям за современный кризис в отношениях русского и украинского народа? На эту тему в материале NEWS.ru размышляют историки и пушкинисты.

Памятники в Одессе, Харькове и Житомире были установлены более ста лет назад, при царском режиме. Сооружения уже давно стали городскими достопримечательностями. Они представляли исторический интерес, не говоря уже о значении изображённых на них личностях. Но главную роль при демонтаже сыграло современное идеологическое противостояние между Киевом и Москвой, ставшее следствием СВО на Украине.

Больше всего на Украине не повезло Пушкину. С начала СВО уничтожено 14 памятников в различных городах страны. В Житомире, как сообщают СМИ, при демонтаже не обошлось без жертв — упавший с постамента бюст нанёс одному из активистов смертельную травму. Эта бронзовая скульптура была одной из старейших в городе. Её установили в 1899 году в честь 100-летия Пушкина. Не исключено, что она пропала навсегда, поскольку, как сообщают местные СМИ, её увезли в неизвестном направлении, а бронза может пойти в переплавку.

В Харькове бюст поэта простоял 118 лет. Его демонтировали 9 ноября нынешнего года по решению горсовета. В Telegram-канале горсовета утверждается, что харьковчане «не желают видеть в своём городе русские топонимы», но судьбу бюста горожане решат сами. Следовательно, есть надежда, что это скульптурное сооружение не исчезнет, хотя тоже выполнено из бронзы.

Фото: suspilnekharkiv/t.me

Пушкинопад на Украине принял характер идеологической кампании. Русского поэта ассоциируют с имперскими амбициями, чаще всего, приводя в качестве доказательства его стихотворение «Клеветникам России».

О чем шумите вы, народные витии?

Зачем анафемой грозите вы России?

Что возмутило вас? волнения Литвы?

Оставьте: это спор славян между собою,

Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,

Вопрос, которого не разрешите вы.

Судить о Пушкине по вырванным из контекста строкам ошибочно, его надо воспринимать во всём его огромном величии, отметила в беседе с NEWS.ru заведующая Мемориальным музеем-квартирой А. С. Пушкина в Петербурге доктор филологических наук Галина Седова.

Стихотворение «Клеветникам России» отображает его взгляды на смысл империи того времени. Он считал Российскую империю самодостаточной, которая сама разберётся в споре «славян между собою». Это был внутренний спор, в который нельзя вмешиваться другим. Пушкин писал: «Я, конечно, презираю Отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство». Он считал Россию великой, вырос на патриотическом подъёме Отечественной войны 1812 года, — сказала пушкинист.

Галина Седова подчеркнула, что Пушкин сделал для России в духовном отношении то, что в политическом и экономическом сделал для неё Пётр Первый. Он ввёл Россию в мировой контекст.

Самым ярким пропагандистом Пушкина в Европе был Иван Тургенев, — продолжает Галина Седова. — Он открыл его французам, и они были потрясены его творчеством. Пушкин много спорил о путях развития России с польским поэтом Адамом Мицкевичем, они по-разному смотрели на эти процессы. Польша тогда была частью Российской империи. Но после смерти Пушкина Мицкевич сказал: «Ни одной стране не дано, чтобы в ней больше, нежели один раз, мог появиться человек, сочетающий в себе столь выдающиеся и столь разнообразные способности». Мицкевич понимал значение Пушкина для мира и России. И даже нынешнее массовое уничтожение памятников поэту на Украине — это своеобразный показатель признания величия этой личности. Инициаторы этого процесса понимают, что на их действия непременно обратят внимание во всём мире.

Главный научный сотрудник Государственного музея А. С. Пушкина в Москве доктор филологических наук Наталья Михайлова назвала демонтаж памятников поэту на Украине «очень большой ошибкой».

Пушкин принадлежит не только России, но и Украине, всему миру. Он чувства добрые «лирой пробуждал». О его творчестве, в том числе и о стихотворении «Клеветникам России», надо судить с исторической точки зрения. Пушкин был гражданином своей страны, он писал, что «ни за что на свете не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, какой нам Бог её дал». Но, говоря об отношениях Пушкина и Мицкевича, следует отметить, что они оба понимали, что поэзия выше политики. Культура — это то, что нас объединяет. Очень больно осознавать, что сносят скульптуры Пушкина, но я утешаю себя тем, что он «памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастёт народная тропа». Этот памятник уже невозможно снести, — подчеркнула доктор филологии.

Демонтаж памятников Пушкину в украинских городах произошёл на эмоциональном порыве, без проведения опросов среди горожан. В Житомире, например, городские власти отметили, что им хватило обсуждения вопроса в социальных сетях. Хотя, как утверждают эксперты, далеко не все украинцы поддерживают «войну с памятниками», тем более что потраченные на неё деньги можно было бы использовать более эффективно для местного населения.

Фото: suspilnezhytomyr/t.me

Одесские власти, однако, в отношении судьбы скульптуры «Основателям города» во главе с Екатериной Великой соблюли некоторые формальности — они провели онлайн-голосование среди горожан. Как сообщил мэр города Геннадий Труханов в социальных сетях: «Большинство проголосовавших одесситов поддержало идею демонтажа памятника с Екатерининской площади». Но его заместитель Олег Брындак в местных СМИ уточнил, что всего голосовали 8 тысяч горожан, из которых за демонтаж или перенос памятника высказались чуть более 4 тысяч. Несмотря на то что цифры онлайн-голосования не говорят о популярности решения, скульптуру окружили забором, статую императрицы обмотали полиэтиленовой плёнкой.

В начале ноября постамент был осквернён вандалами — на голову скульптуры надели красный колпак, в её руку вложили петлю, что должно было символизировать, что императрица была «палачом». Местные историки стали приводить факты о том, что Екатерина Великая «запретила преподавать на украинском языке, печатать украинские книги, сделала крепостными свободных людей, проживающих здесь».

С такими выводами не согласны другие историки. Например, доктор исторических наук, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Валерий Керов напомнил, что в эпоху Екатерины Великой Одесса стала центром обширного региона Новороссии, где украинцы не жили.

Наряду с Великороссией и Малороссией возникла Новороссия — по решению императрицы. Великороссия — это понятно, российские земли. Малороссия — это Киев, Чернигов, Полтава. Одесса стала столицей Новороссии, в которой украинцы появились во второй половине XIX века, после отмены крепостного права, когда сюда переселились крестьяне. Новороссия была передана Украине по указанию Владимира Ленина после просьбы Григория Петровского в первые годы советской власти, — рассказал собеседник интернет-издания.

Керов уточнил, что место для будущей Одессы выбирали в конце XVIII века по указанию Екатерины Великой. Она курировали её строительство. В начале XIX века генерал-губернатором Одессы стал герцог Ришелье, который фактически и создавал город. В XIX веке Одессу уже называли в законах «одной их трёх столиц» Российской империи, вместе с Москвой и Петербургом. Новороссия, столицей которой была Одесса, простиралась от Харькова до тогдашней границы с Румынии, уточнил историк.

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

У одесского памятника Екатерине Великой непростая судьба. Он был воздвигнут в 1900 году по проекту местного архитектора Юрия Дмитренко. В 1920 году, в сложную эпоху радикальных преобразований, большевики его демонтировали. Воссоздали скульптуру лишь в спокойный период истории города — в 2007 году. Над этим работала группа киевских и одесских архитекторов и скульпторов. И вот спустя 15 лет принято решение о его новом сносе — на дворе опять сложное время противостояния и СВО на территории Украины. В традициях жизнеутверждающего одесского юмора можно предположить, что демонтировали памятник не навсегда — только до лучших времён неунывающего приморского города.