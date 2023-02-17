Захарова возмутилась попыткой Франции присвоить Пушкина Захарова возмутилась попыткой Парижа представить Пушкина как африкано-французского деятеля

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале возмутилась попыткой Франции представить русского поэта Александра Пушкина как африкано-французского деятеля. Дипломат добавила, что посольство Франции в Центральноафриканской Республике запустило соответствующий курс мероприятий. Она отметила, что Запад достиг нового уровня ненормальности.

Сейчас только не упадите. Лучше сразу лечь <...> Героем первой лекции о культуре Франции стал Пушкин. Дипломат из Парижа представил Александра Сергеевича как «африкано-французского деятеля с русскими корнями». Айвазовский с Куинджи украинцы, Пушкин француз — новая ненормальность, — написала Захарова.

Подписчики представителя российского внешнеполитического ведомства пошутили, что не совсем понятно, почему африкано-французский деятель писал на русском языке.

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале ранее заявил, что западная элита занимается целенаправленным обнулением истории. Так он прокомментировал удаление руководством американской онлайн-платформы Change.org петиции от граждан Италии, которые выступили против искажения истории освобождения Освенцима после появившихся в СМИ заметках о том, что этот подвиг совершен украинскими военными, а не советскими. Он подчеркнул, что навязывание населению ложных представлений — в перспективе «куда более вредоносно, чем разрыв экономических связей».