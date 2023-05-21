Президента Грузии не пустят на борт самолета Georgian Airways Авиакомпания Georgian Airways не пустит на борт президента Грузии после слов о бойкоте

Фото: JÃ�rgen Heinrich/imago stock&people/Global Look Press

Саломе Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не будет допущена на борт самолета компании Georgian Airways после ее заявления о бойкоте авиаперевозчика, сказал основатель компании Тамаз Гаиашвили. По его мнению, Зурабишвили должна принести извинения гражданам Грузии за недопустимые публичные высказывания, передает Prime Time.

Я не хотел ничего говорить о госпоже президенте, даже потому что она дама, но ее совершенно безответственное заявление не оставило мне другого выбора. <...> Госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании. Мы объявляем ее персоной нон грата, пока она не извинится перед грузинским народом, мы ее не пустим на борт, — уточнил Гаиашвили.

По его словам, Зурабишвили устроила беспрецедентную атаку на авиакомпанию, которая сейчас пытается восстановиться после эпидемии коронавируса и последовавшей за ней отменой большинства рейсов. Гаиашвили сказал, что любой гражданин Грузии сделал для страны больше, чем нынешний президент, а сама она не является популярным политиком в республике.

Накануне первый прямой авиарейс грузинской компании Georgian Airways прибыл из Тбилиси в московский аэропорт Внуково. Перелет прошел без приключений.

Зурабишвили в ответ на это объявила бойкот Georgian Airways из-за рейсов в Россию. Политик призвала граждан тоже перестать пользоваться услугами перевозчика и назвала возобновление прямого авиасообщения неприемлемым для большинства грузин.