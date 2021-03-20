Премьер Болгарии хочет объявить дипломатов РФ нежелательными персонами

https://static.news.ru/photo/7ceeee10-8988-11eb-bd83-96000091f725_660.jpg Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о готовности объявить российских дипломатов нежелательными персонами в стране из-за дела о шпионаже. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, 19 марта в Министерстве обороны Болгарии заявили о задержании двух военнослужащих по подозрению в шпионаже. В ведомстве не уточнили, в пользу какой страны они осуществляли свою противоправную деятельность, однако, по данным местных СМИ, они работали в пользу России.

Военнослужащие были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу России во время проведения спецоперации Государственного агентства национальной безопасности. В связи с этим прошли обыски в южных районах Софии и в районах в направлении Перника.

Ранее NEWS.ru писал, что посольство РФ в Болгарии потребовало прекратить до решения суда спекуляции о причастности России к делу о шпионаже. Также российские дипломаты выразили надежду, что это дело, в рамках расследования которого задержаны уже шесть человек, не будет политизировано.