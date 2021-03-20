Премьер Болгарии хочет объявить дипломатов РФ нежелательными персонами

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о готовности объявить российских дипломатов нежелательными персонами в стране из-за дела о шпионаже. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, 19 марта в Министерстве обороны Болгарии заявили о задержании двух военнослужащих по подозрению в шпионаже. В ведомстве не уточнили, в пользу какой страны они осуществляли свою противоправную деятельность, однако, по данным местных СМИ, они работали в пользу России.
Военнослужащие были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу России во время проведения спецоперации Государственного агентства национальной безопасности. В связи с этим прошли обыски в южных районах Софии и в районах в направлении Перника.
Ранее NEWS.ru писал, что посольство РФ в Болгарии потребовало прекратить до решения суда спекуляции о причастности России к делу о шпионаже. Также российские дипломаты выразили надежду, что это дело, в рамках расследования которого задержаны уже шесть человек, не будет политизировано.