https://static.news.ru/photo/ae892f7c-d3c6-11e9-a407-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Появились новые подробности в деле об американском агенте, вывезенном властями США из России. Как рассказал источник в дипломатических кругах, Олег Смоленков был недоволен зарплатой, которую он получал, работая в диппредставительстве.

Помню, в беседе со мной Олег Борисович как-то жаловался, что не видит перспектив, зарплата по линии МИДа, где он числился, маленькая (дело было лет 15 назад), — сообщил в интервью « Комсомольской правде » бывший коллега Смоленкова.

По мнению собеседника издания, именно это толкнуло его на более «плотную работу» с западными партнёрами. Он также опроверг информацию о том, что Смоленков владел какой-либо секретной информацией. По его словам, работая в посольстве РФ в Вашингтоне, он выполнял, скорее, вспомогательные функции.

Функция в посольстве у него была, если так можно сказать, лакейская, этакий Молчалин из «Горя от ума». Встретить посла, встретить жену посла, подать автомобиль к нужному подъезду, записать шефа к хорошему зубному, — рассказал источник.

Что касается работы в администрации российского лидера, то там он занимался вопросами внешней политики. Он мог готовить некие аналитические отчёты по международным проблемам, которые ложатся на стол первому лицу.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Олег Смоленков работал в администрации главы РФ, но его уволили внутренним распоряжением. Он отметил, что должность Смоленкова не предполагала контактов с президентом и участия в совещаниях с ним, писал News.ru.