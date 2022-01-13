Посольство России не получало обращений о подготовке визита Трасс в Москву

Российское посольство в Лондоне не получало официального обращения о подготовке визита главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Россию, сообщил РИА Новости посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Ранее в СМИ появилась информация, что глава внешнеполитического ведомства может посетить Москву в феврале 2022 года.

До настоящего времени в посольство России в Великобритании никаких официальных запросов со стороны Форин-офиса касательно планируемого визита Лиз Трасс в Москву не поступало, — сказал дипломат.

Английские СМИ 13 января распространяли информацию о скором визите Трасс в Москву. Лиз Трасс в последние месяцы выступала с рядом жёстких заявлений в адрес России, обвиняя её в нарушении международных обязательств и агрессии против Украины.

Ранее Трасс заявила, что после Совета Россия — НАТО у Москвы остался лишь один путь вперёд. По её мнению, он заключается в деэскалации ситуации вокруг Украины и участии в содержательных переговорах.