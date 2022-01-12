В Британии сообщили о готовящемся визите главы МИД в Москву

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, вступившая в должность в сентябре прошлого года, планирует приехать в Москву. Визит может состояться уже в начале февраля, пишет Times.

Издание ссылается на собственные источники в правительстве страны, однако приводит мнение другого собеседника, который опроверг данную информацию и заявил, что в настоящее время подготовка поездки главы британского внешнеполитического ведомства не ведётся. Главы МИД Великобритании не посещали Россию с декабря 2017 года. Тогда в Москву приезжал Борис Джонсон, который на данный момент возглавляет правительство страны.

Многое должно произойти, чтобы поездка состоялась, однако Лиз увлечена идеей такого визита и всерьёз рассмотрит возможность совершить его, если момент будет правильным и это поможет нам достичь наших целей, — приводит издание слова одного из собеседников.

Лиз Трасс в последние месяцы выступала с рядом жёстких заявлений в адрес Москвы, обвиняя Россию в нарушении международных обязательств и агрессии против Украины.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что после Совета Россия — НАТО у Москвы остался лишь один путь вперёд. По её мнению, он заключается в деэскалации ситуации вокруг Украины и участии в содержательных переговорах.