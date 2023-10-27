Посол Палестины оценил позицию Кадырова по конфликту вокруг Газы Посол Нофаль: палестинский народ ценит поддержку Рамзана Кадырова

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддерживает «исключительные отношения» с палестинским президентом Махмудом Аббасом, заявил посол автономии в Российской Федерации Абдель Хафиз Нофаль в беседе с RTVI. Дипломат подчеркнул, что его народ очень высоко ценит отношение Кадырова к Палестине.

У Рамзана Кадырова исключительные отношения с Махмудом Аббасом. Мы очень ценим его отношение к палестинскому народу, — отметил посол.

Он также подчеркнул, что в автономии сегодня проживают 8–9 тысяч смешанных российско-палестинских семей. По его словам, уже разработан алгоритм сотрудничества с российским посольством в Рамалле, чтобы в ближайшее время эвакуировать российских граждан из Газы.

Кроме того, дипломат рассказал, что узнал о визите делегации ХАМАС в Москву из телевизионных новостей. При этом он напомнил, что ХАМАС — это политическое движение, в то время как официальным и легитимным правительством Палестины является ПНА (Палестинская национальная администрация), у которой есть представительства более чем в 150 странах мира.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале обострение палестино-израильского конфликта словами «Мы поддерживаем Палестину». По его словам, в чеченских мечетях проводятся коллективные молитвы за палестинцев. Кадыров подчеркнул, что выступает против войны на Ближнем Востоке, которая «в отличие от других конфликтов способна перерасти в нечто большее», и предложил направить в район конфликта чеченских миротворцев.