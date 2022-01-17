Экс-президента Украины Петра Порошенко попытались задержать в аэропорту Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца. На пограничном контроле у экс-президента забрали паспорт и вручили повестку с вызовом в суд, в которой он назван «задержанным». Отмечается, что депутаты пытаются помешать силовикам.

Позднее ему всё-таки вернули паспорт, и он смог успешно пройти таможенную зону, где был окружён журналистами. Помимо паспорта, он получил повестку в суд.

Сторонники Порошенко заполнили площадь перед аэропортом. По словам экс-президента, дело о госизмене против него является пресечением властью красных линий, за что они понесут наказание. Он считает, что его отпустили, испугавшись его сторонников, которых, по его мнению, на площади собралось около 15 тысяч.

Самолёт экс-президента Украины приземлился в Киеве сегодня утром. Сторонники Порошенко собрались перед аэропортом Жуляны, на место также были отправлены многочисленные отряды полиции.

Ранее пресс-служба Госбюро расследований Украины сообщила, что Печерский районный суд Киева 17 января рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко по делу о государственной измене, связанному с организацией поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Сам Порошенко заявил, что намерен явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором. По его словам, он не собирается защищаться от действующего главы государства Владимира Зеленского, а будет «защищать Украину от нынешнего руководства и внешней агрессии, от попыток выстроить авторитарный режим и подавить оппозицию».