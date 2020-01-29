https://static.news.ru/photo/7e5f31c8-42b8-11ea-8b4a-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Christy Bowe/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Государственный секретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео поговорил по телефону с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи. Чиновники обсудили борьбу со вспышкой коронавируса.

Представитель Вашингтона выразил соболезнования в связи со смертью граждан КНР. При этом он отметил, что приоритетом США является безопасность граждан этой странны за границей, сообщается на сайте американского Государственного департамента.

О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань. По последним данным, новым типом коронавируса заразились более 4,5 тысячи человек. Самое большое количество заболевших выявлено в Хубэе — 2,7 тысячи инфицированных.

Как писал NEWS.ru, распространение коронавируса в Китае пойдёт на спад только в феврале. Об этом заявил ведущий эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Цзэн Гуан.