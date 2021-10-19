Польша предрекла Европе энергетический кризис

Энергетический кризис, который разразился в ЕС на фоне нехватки газа перед зимой, может «пошатнуть основы Европы» и вызвать массовое банкротство компаний. Об этом во время выступления в Европарламенте заявил польский премьер Матеуш Моравецкий, пишет ТАСС.

По словам премьера, быстро растущие цены, спровоцированные в том числе действиями российских поставщиков энергии, уже сейчас ставят многие фирмы перед выбором — ограничивать производство или перекладывать расходы на потребителей. Кризис может привести к тому, что миллионы компаний обанкротятся, а десятки миллионов жителей Евросоюза окажутся в бедности.

Нужно считаться и с эффектом домино. Один кризис может каскадом повлечь за собой новые потрясения, — добавил Моравецкий.

Ранее британский журнал Spiked заявил, что Евросоюз счёл Россию обязанной оказать помощь на фоне энергетического кризиса, при этом ряд стран, включая Великобританию и США, препятствуют запуску «Северного потока — 2» и обвиняют Москву в попытках извлечь выгоду. По мнению журналистки Мэри Дежевски, поведение стран Запада можно охарактеризовать как нелогичное, поскольку они обвиняют Россию в проблемах, которые создали сами.

С начала августа до конца сентября цена на газ в Европе выросла более чем в два раза. Исторический максимум зафиксировали 6 октября: $1937 за одну тысячу кубометров. После этого цены на фьючерсы начали снижаться. По мнению экспертов, рост цен связан с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.