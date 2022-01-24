Польша может оказать военную помощь Украине

Варшава рассматривает возможность военной помощи Киеву, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох после совещания у президента Анджея Дуды. Как сообщает РИА Новости, речь идёт о материальной помощи, свои войска Варшава отправлять не собирается.

Был рассмотрен вопрос о военной помощи. В данный момент я не могу поделиться подробностями на эту тему. Мы говорим о материальной помощи. Речи о каком-то увеличении, каком-то присутствии наших войск на территории Украины не идёт. Украинцы об этом не просили, — отметил Солох.

Власти Польши выступают за то, чтобы заранее подготовить санкции в отношении России на случай якобы готовящейся агрессии против Украины. Как заявил заместитель главы польского МИД Марчин Пшидач, Варшава выступает за то, чтобы «быть в готовности, а не просыпаться в момент атаки».

Ранее экс-глава польского МИД Витольд Ващиковский предложил вводить санкции против знаменитостей, поддерживающих российского президента Владимира Путина. Среди них — спортсмены, бизнесмены, учёные и артисты. Политик считает, что таким образом Запад сможет «противостоять империализму и российской агрессии».