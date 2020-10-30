Полиция Испании задержала двух террористов

https://static.news.ru/photo/53889694-1ace-11eb-89f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Policía Nacional/facebook.com

Двух сторонников террористической группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ) задержала национальная полиция Испании. Их подозревают в вербовке в ряды организации.

Операция по задержанию террористов прошла в провинции Гипускоа (автономное сообщество Страна Басков). Отмечается, что «игиловцы» не только вербовали новых членов, но и распространяли через социальные сети пропаганду ИГ, сообщает ТАСС.

Кроме того, злоумышленники были связаны с террористической ячейкой, ликвидированной несколько лет назад, которая хотела устроить теракт 1 декабря 2016 года в Париже.

В Испании в настоящее время действует четвёртый уровень террористической угрозы. Операции по выявлению и задержанию подозреваемых в экстремизме местные силовики проводят регулярно.

Как писал NEWS.ru, сотрудники гражданской гвардии Испании задержали подданного Марокко, который подозревается в пособничестве международной террористической группировке ИГ.

Инцидент произошёл в населённом пункте Альтеа автономного сообщества Валенсия. По данным правоохранительных органов страны, мужчина занимался пропагандой терроризма, а также вербовал в ряды ИГ.