Полиция Армении сообщила о разблокировке всех улиц Еревана

Фото Степан Погосян/Photolure/ТАСС

Полиция Армении заявила, что все улицы Еревана разблокированы и восстановлено движение машин в городе, сообщает ТАСС со ссылкой на силовое ведомство. Ранее 3 мая около 30 членов оппозиционной партии «Отечество» были задержаны на выступлении оппозиции.

Благодаря оперативным и адекватным действиям полиции перекрестки были быстро открыты, а пробки устранены. На данный момент регулярное движение на улицах столицы восстановлено, — отмечается в сообщении полиции.

По информации РИА Новости, ереванская полиция 3 мая начала задержания представителей оппозиции, с утра перекрывающей улицы столицы. 2 мая во время аналогичных акций, по официальным данным, были задержаны 244 человека.

В последнее время Армения столкнулась с очередным витком уличных манифестаций, участники которых требуют от главы правительства страны Никола Пашиняна уйти в отставку на фоне его готовности вести прагматичный диалог с Азербайджаном о мирном договоре. При этом в последние дни усилились опасения, что протесты могут перерасти в массовые беспорядки и стать фактором острого внутриполитического кризиса.