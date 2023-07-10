Почему Зеленский зря мечтает, что Украину примут в НАТО

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Вопреки грозным обещаниям Владимира Зеленского проигнорировать саммит НАТО в Вильнюсе, если ему заранее не предоставят дорожную карту приема Украины в Североатлантический альянс, президент Незалежной, конечно, прибудет в столицу Литвы. Остается делать хорошую мину при плохой, хоть и профессиональной игре. Собственно, и возвращение Калин и Редисов — это попытка подсластить ему натовскую «пилюлю», а заодно перебить неприятный инфоповод скандалом вокруг «азовцев» («Азов» признан террористической организацией, деятельность запрещена в РФ).

Натовский паллиатив Совета

Саммит начнет свою работу уже завтра, а в среду параллельно соберется так называемый Совет Украина — НАТО, не предусмотренная никакими уставами структура, призванная сыграть роль некоего психологического паллиатива. Мол, конечно, сейчас никто Украину в члены Альянса принимать не собирается. Но вот в рамках Совета будут решаться некоторые вопросы ее подготовки к такому решающему шагу.

Фото: EPA/ТАСС

Между таким органом для бесконечных консультаций и официальным приглашением к вступлению нет никакой прямой связи. Был же некоторое время назад Совет Россия — НАТО, доказавший свою полную бессмысленность, если не считать загрузку бюрократических машин. Хотя и тогда все начиналось с помпой подписанного документа в Риме.

Понятно, что на самом саммите на этот раз будут приняты решения о масштабах дальнейшего вооружения украинской армии и подготовке ее специалистов для овладения западными стандартами вооружений и стратегического планирования. И затем такие решения будут постоянно обсуждаться на Совете, усиливая иллюзию в Киеве, что миг вступления приближается. И Совет — это и есть разновидность искомой дорожной карты. А потому в Киеве, видимо, мало кто обратит внимание на то обстоятельство, что заседания Совета пройдут как бы на полях саммита.

Будут ли Украину вооружать по плану

Создание Совета Украина — НАТО должно отвечать еще двум критериям. Прежде всего, перевооружение украинских сил будет более равномерно распределяться между всеми членами Альянса. От чего выиграет Вашингтон, не спешащий предоставлять на украинский испытательный полигон для проверки в боевых условиях свои новейшие вооружения. Даже Patriot, промахнувшийся мимо нашего «Кинжала», теперь представляют облегченным экспортным вариантом.

Кроме того, это еще и жест в сторону Великобритании, Польши, прибалтов, готовых хоть завтра на словах принять Киев в Блок. А факт провозглашения Совета может свидетельствовать только о том, что Украину просто так не бросят и перевооружение ее будет осуществляться на основании размещаемых сейчас военных заказов на три года вперед. Притом что это делалось и будет делаться без всякого Совета. Но иногда форма важнее содержания.

Украинцам придумали национальную идею

Вступление страны в Североатлантический альянс фактически приобрело характер навязчивой национальной идеи. Уже и Зеленский в своих постоянных выступлениях рассуждает не о завтрашнем благополучии и процветании страны, а только о присоединении к военному блоку. И майданный лозунг «Украiна це Эуропа» все чаще сводится к натовской перспективе. Никаких вошедших в фольклор европейских пенсий в тысячу евро и кружевных трусиков.

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Парадокс заключается в том, что и бойцам на передовой внушают: они сражаются за то, чтобы их страна заслужила место в НАТО.

Вот и Байден заверяет, что Украина станет «новым Израилем», то бишь получит статус привилегированного партнера с гарантией продажи ей вооружений. Как говорится, за что боролись...