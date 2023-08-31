Почему уволился министр обороны Британии Уоллес: как это повлияет на СВО

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Бен Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку. Он возглавлял военное ведомство четыре года и запомнился активной поддержкой Украины. Как его уход с поста повлияет на российскую спецоперацию?

Уоллес направил соответствующее обращение премьеру Великобритании Риши Сунаку.

«В прошлом месяце я отметил четвертый год своего пребывания на посту министра обороны и девятый год в должности министра. Для меня было честью служить вам и вашим предшественникам, защищать великую страну и обеспечивать безопасность ее граждан», — говорится в письме.

В июне в интервью газете Times Уоллес заявил о намерении уволиться в ходе планирующихся перестановок в британском кабмине. По его словам, после отставки он хочет «вернуться к нормальной жизни вне политики и был бы рад работать в баре».

Вместо Бена Уоллеса на пост главы Минобороны Великобритании назначили министра энергетики Гранта Шаппса.

Как Уоллес помогал Украине

Уоллес активно выступал за поставки на Украину вооружения. BBC отмечает, что при нем Минобороны Британии первым передало некоторые виды передовых вооружений Киеву. В частности — боевые танки Challenger 2, находящиеся на вооружении стран НАТО, снаряды с обедненным ураном к ним и крылатые ракеты Storm Shadow с радиусом действия более 250 км.

Также Великобритания передала украинской стороне ударные беспилотники и дроны с большой грузоподъемностью для снабжения войск на передовой, реактивные системы залпового огня M270 c высокоточными боеприпасами, более пяти тысяч легких противотанковых средств нового поколения NLAW и противотанковые ракеты Javelin.

Команда Бена Уоллеса помогала Киеву в разработке плана контрнаступления. Замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи в июне 2023 года рассказал о деталях совместной работы с украинской стороной, заявив, что медленные темпы наступления обусловлены необходимостью беречь технику и живую силу. Он просил не воспринимать действия Украины как голливудский фильм и не ожидать победы к сентябрю.

«На данный момент Украина оправдывает наши ожидания. В целом они выполняют план, который был разработан вместе с нами, с американцами и другими сторонами в течение зимы», — отметил Хиппи.

Как скажется отставка Уоллеса на ходе СВО

Военный эксперт Виктор Литовкин считает, что перемены в МО Великобритании не отразятся на ходе СВО, поскольку европейские политики «действуют под управлением США».

«У западных стран есть консенсус по отношению к СВО. Они действуют под управлением США. Может быть, политические заявления будут более острые и громкие или наоборот, но политика Великобритании в отношении СВО никак не изменится. Как они поставляли ракеты и оружие, так и будут. Как отправляли туда своих советников и инструкторов и закрывали глаза на отправку наемников, так и будут это делать», — заявил эксперт для NEWS.ru.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru обратил внимание, что в Британии ушли в отставку многие должностные лица, активно поддерживающие Украину.

«То, что в Британии в отставку уходят должностные лица, которые очень активны по ситуации на Украине, начиная с Джонсона, это тоже показатель. Все они поддержали незаконное правительство Украины, а я его считаю незаконным с 2014 года», — отметил Цеков.

Политик считает, что все сторонники боевых действий на Украине не имеют большой перспективы во внутренней политической жизни Великобритании.

«Никакая она уже не Велико, а просто Британия, которая строит козни различным государствам, много внимания уделяет конфликту на Украине и конфликту с Россией. Все эти политики уйдут в небытие, а через некоторое время, если у них что-то будет не так складываться во внутриполитической карьере, на них особо не будут обращать внимание. Британия становится мелкой, не особо влиятельной страной, но при этом очень злобной по отношению к России», — сказал он.

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