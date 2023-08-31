В Британии назначили нового министра обороны

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Грант Шэппс

Преемником Бена Уоллеса на посту министра обороны Великобритании стал Грант Шэппс, сообщила пресс-служба премьер-министра страны Риши Сунака в Twitter (X). До этого Шэппс возглавлял Министерство энергетической безопасности Соединенного Королевства.

Достопочтенный член парламента Грант Шэппс был назначен министром обороны, — сказано в публикации.

Грант Шэппс занимал пост министра энергетики с февраля 2023 года. До этого он также был министром бизнеса и промышленности, пока ведомство не расформировали. В правительстве экс-премьера Лиз Трасс он непродолжительное время возглавлял МВД, а в кабмине Бориса Джонсона работал министром транспорта.

Шэппс сменил в должности министра обороны Бена Уоллеса, об отставке которого стало известно ранее. Сам Уоллес объяснил свой уход тем, что работа негативно сказывалась на его жизни и жизни его семьи.

Уоллес был приверженцем поставок вооружения на Украину. При нем Лондон передал Киеву танки Challenger 2, бронебойные боеприпасы с сердечником из обедненного урана, а также различные ракетные системы. Кроме того, команда Уоллеса помогала украинскому командованию в разработке плана контрнаступления, которому ВСУ следуют до сих пор.