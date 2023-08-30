Политолог рассказал, чем закончится спор внутри ЕС на тему помощи Украине Политолог Блохин: страны ЕС придут к компромиссу в вопросе помощи Украине

Фото: Dmitry Rukhlenko/IMAGO/Global Look Press

Страны Евросоюза в любом случае придут к компромиссу в вопросе объемов финансовой и военной поддержки Украины, заявил в беседе с Lenta.Ru ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин. Он назвал противоречия, назревающие в еврозоне относительно помощи Киеву, «шероховатостями», которые вряд ли вырастут в фундаментальные разногласия.

Это все скорее шероховатости. <...> Каких-то фундаментальных противоречий между странами ЕС все же нет, хоть и есть разногласия. Это все же одна «семья». Между собой в итоге они в любом случае договорятся, а вот между Россией и Западом есть фундаментальные разногласия, — высказал мнение Блохин.

Он также назвал основные факторы, от которых зависят интенсивность и объемы помощи Украине в дальнейшем. В первую очередь, по словам эксперта, это ситуация на линии фронта. Если ВСУ будут демонстрировать успехи, то выделение этой помощи будет проходить более легко. В противном случае объемы поддержки могут сократиться.

Запад уже чувствует усталость, раздражение, особенно страны, которые далеки от этого конфликта. Главными драйверами остаются США, Великобритания и Прибалтика, Польша, — пояснил политолог.

Ранее страны ЕС поспорили из-за финансовой помощи Украине при обсуждении национальных бюджетов. Брюссель потребовал выделить около €86 млрд в целях снижения нагрузки на бюджет объединения, одновременно продолжая поддерживать Киев. Это требование вызвало недоумение у некоторых членов Евросоюза и привело к ряду разногласий.