Британский полковник двумя фактами «уничтожил» европейское будущее Украины Британский полковник Кемп: принятие Украины в ЕС нарушит баланс власти в Европе

Фото: Marco Alpozzi/Keystone Press Agency /Global Look Press

Украинцы должны объективно оценивать перспективы вступления своей страны в Евросоюз, заявил отставной полковник Вооруженных сил Великобритании Ричард Кемп. В публикации для The Telegraph он отметил, что ЕС не станет предоставлять Киеву членство по финансовым соображениям. Кроме того, этот шаг нарушит баланс власти в содружестве, который так трепетно поддерживают Париж и Берлин.

Если бы Украину приняли, она стала бы самым бедным членом ЕС с некоторым отрывом и доходом на душу населения в два раза меньше, чем в Болгарии, — рассказал Кемп.

В связи с этим он подчеркнул, что по завершении боевых действий Украина «поглотит ошеломляющие объемы» финансов на восстановление инфраструктуры и экономики. Более того, значительная доля украинских земель используется в сельском хозяйстве. Это значит, что Киев сможет рассчитывать на средства, выделяемые в рамках поддержки фермеров. При этом начисления будут осуществляться в ущерб другим членам ЕС. Автор уверен, что денег лишатся Польша, Венгрия, Румыния и Греция.

Другая проблема, ставшая на пути Украины в ЕС, — политика Франции и Германии, пишет Кемп. Будучи наиболее влиятельными членами организации, эти страны пытаются сохранить баланс власти в Евросоюзе. Полковник уверен, что единственная причина, по которой Киеву не сказали однозначного «нет», связана со стремлением Европы добиться сделки между Украиной и Россией, даже если речь будет идти о территориальных уступках.

Ранее уже сообщалось, что вопрос финансовой поддержки Украины вызывал ожесточенные споры в ЕС. Некоторые члены содружества поставили под сомнение требование Брюсселя выделить около €86 млрд в целях снижения нагрузки на бюджет объединения, одновременно продолжая спонсировать Киев.