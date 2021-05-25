Песков оценил решение ряда стран ЕС прекратить полёты над Белоруссией

https://static.news.ru/photo/0bc63b54-bd49-11eb-80fd-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейские власти могли бы объективно провести разбирательство по инциденту с самолётом Ryanair в Минске перед тем, как рекомендовать ограничить использование воздушного пространства над Белоруссией. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Дело в том, что облетать территорию достаточно большой страны, которая находится в центре Европы, конечно, для любой компании очень накладно. Наверное, сначала нужно объективно разобраться с произошедшим, а потом уже обсуждать исходя из конкретных данных, — сообщил представитель Кремля.

По его словам, Евросоюз пошёл по другому пути и такое поспешное решение вызывает у Москвы сожаление. Он добавил, что пассажиры рейсов будут платить за такие ограничения, из-за которых будут лишний час или полчаса находиться в воздухе.

Это всё стоит денег, это счётная позиция. Здесь можно только выразить сожаление, — заявил представитель Кремля.

В ЕС приняли решение ввести запрет на рейсы в аэропорты Евросоюза для белорусских авиакомпаний, а также совершать полёты над его территорией. Европейские перевозчики должны будут отказаться от перемещения над территорией республики.

Это произошло после инцидента с самолётом Ryanair. 23 мая борт, следовавший из Афин в Вильнюс, приземлился в аэропорту Минска после сообщений о бомбе. Эта информация не подтвердилась. На борту находился белорусский гражданин Роман Протасевич, который находится в розыске и внесён в стране в список террористов. Блогер был главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA, который активно освещал протесты в Белоруссии после выборов.

Протасевича задержали. Его обвиняют в организации массовых беспорядков. Оппозиционер уже начал давать признательные показания. В Европе призвали немедленно освободить Протасевича.