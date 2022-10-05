Пашинян встретится в Праге 6 октября с Алиевым и Эрдоганом

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в ходе правительственного часа в парламенте, что он встретится 6 октября в Праге с президентами Турции и Азербайджана — Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым, передает Sputnik Армения. Переговоры с азербайджанским лидером пройдут при посредничестве президента Франции и главы Европейского совета.

Я еду в Прагу, где приму участие в саммите Европейского политического сообщества. Будет четырехсторонняя встреча с участием президентов Азербайджана, Франции, Европейского совета. Также намечается встреча с президентом Турции, о такой возможности мы заявляли, — сказал Пашинян.

Пашинян подчеркнул, что эти встречи укладываются в рамки мирной повестки армянских властей. Затем он отправится в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите СНГ.

Ранее сообщалось, что на переговорах в Праге лидеры стран планируют обсудить нормализацию отношений между Турцией и Арменией, а также вопросы подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В ведомстве заявили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.