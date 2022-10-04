Эрдоган обсудит с Пашиняном нормализацию отношений Турции и Армении Sabah: Эрдоган обсудит с Пашиняном нормализацию отношений Турции и Армении

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на саммите Европейского политического сообщества, который состоится 6 октября в Праге, сообщает газета Sabah. На переговорах планируется обсудить нормализацию отношений между Турцией и Арменией, а также вопросы подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Эрдоган предложит Пашиняну проведение встреч спецпредставителей по вопросам урегулирования двусторонних отношений поочередно в Турции и Армении, а не на территории третьих стран. Кроме того, турецкий лидер выступит с предложениями по снижению напряженности, — сказано в сообщении.

Ранее президент Турции заявил, что Ереван должен всесторонне воспользоваться шансом на долгосрочный мир в регионе. Политик также не исключил скорую встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Кроме того, Эрдоган коснулся и темы конфликта Украины и России, в котором Турция, по его словам, «делает ставку на дипломатию и мир». Президент напомнил, что именно благодаря Анкаре удалось достичь соглашения по вывозу зерна с Украины.