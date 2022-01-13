Пашинян рассказал о приоритетах в политике Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на заседании правительства республики, заявил о приверженности к мирному развитию, несмотря на эскалацию напряжённости на армяно-азербайджанской границе. Он также напомнил о двух первостепенных задачах, которые указаны в программе правительства страны.

Одна из первостепенных наших задач — последовательное повышение обороноспособности нашей страны. Но с другой стороны, я говорил, что для открытия провозглашённой нами повестки мирного развития для нашей страны и региона нам нужны крепкие нервы, — сказал Пашинян.

По его словам, армянские власти «будут и должны сделать всё» для формирования стабильной и безопасной среды в стране.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что после встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым возникла возможность открыть эру мирного развития для Армении и региона в целом, сообщила пресс-служба армянского правительства. Лидеры стран провели переговоры 26 ноября в Сочи и 14 декабря в Брюсселе при посредничестве российской стороны и ЕС.

До этого Алиев сообщил, что Азербайджан хочет открыть границы с Арменией. Он уточнил, что на текущий день продолжаются переговоры в рамках трёхсторонней рабочей группы, основная цель которой заключается в открытии коммуникаций. Он также уточнил, что началось восстановление разрушенной во время боевых действий железной дороги. Она как раз находится в направлении Армении.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.