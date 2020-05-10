Экономический кризис на фоне пандемии заставил правительства нескольких стран задуматься о введении универсального базового дохода — фиксированного пособия, которое будет получать каждый гражданин. Опубликованные результаты подобного эксперимента в Финляндии показали, что несмотря на то, что базовый доход не сказался на уровне безработицы, его получатели чувствовали себя лучше и увереннее.

Финский эксперимент проходил в 2017-2018 годах. В нём участвовали 2 тысячи случайно отобранных безработных, которым начали выплачивать по €560 в месяц вне зависимости от того, нашли они работу или нет. Дело в том, что из-за высоких пособий для безработных в Скандинавии зачастую отсутствует стимул к поиску работы, ведь тогда люди теряют субсидии от государства. Но предварительные результаты эксперимента оказались неутешительными: наличие базового ежемесячного дохода почти никак не сказалось на уровне безработицы в фокусной группе.

В мае 2020 года, спустя несколько месяцев после публикации предварительных итогов, финские исследователи обнародовали полный доклад об эффектах универсального базового дохода. Оказалось, что его получатели испытывали меньше стресса, были больше уверены в себе и в целом чувствовали себя лучше. Некоторые из них начали заниматься волонтёрской деятельностью, другие вздохнули с облегчением из-за того, что больше не нужно работать на низкооплачиваемых позициях ради выживания.

Получатели основного дохода были более довольны своей жизнью и испытывали меньшее умственное напряжение, чем контрольная группа, — заключили исследователи из Хельсинкского университета. — У них также было более позитивное восприятие их экономического благосостояния.

Экспериментировать с базовым доходом учёных заставили автоматизация и роботизация производства. По некоторым прогнозам, машины в ближайшие годы смогут заменить до трети трудящихся. Тем, кто потеряет из-за этого своё рабочее место, потребуется нечто большее, чем обычное пособие. Но финансирование подобной дорогостоящей программы — всегда её слабое место. Финский эксперимент обошёлся в €20 млн, и остаётся только догадываться, сколько будет стоить такая программа в масштабах страны.

Eduardo Sanz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тем не менее голоса в поддержку универсального базового дохода на фоне рекордной безработицы и экономического кризиса сегодня звучат всё громче. В пользу него уже высказались папа римский Франциск, глава Facebook Марк Цукерберг и вице-президент Европейского Центробанка Луис де Гиндос.

Распространение COVID-19 глубоко потрясло экономики, и люди начинают подвергать сомнению существующие экономические модели, — поддержала идею универсального базового дохода глава Азиатско-Тихоокеанского бюро Программы развития ООН Канни Виньяраджа. — Эта пандемия действительно подняла существующий уровень социальной несправедливости и неравенства в мире. Поэтому нам нужны более смелые решения, включая те, которые были раньше отвергнуты.

Социалистическое правительство Испании объявило о том, что введёт подобие универсального базового дохода для борьбы с экономическими последствиями коронавируса. Правда, получат его не все, а только самые незащищённые слои населения, и в Испании пока не раскрывают, каков будет его размер. Отличие от обычного пособия по безработице состоит в том, что получателям позволят сохранить его на некоторое время даже после того, как они трудоустроятся. Финансировать программу будут за счёт государственного займа.

Глава правительства Шотландии Никола Стерджен также заявила, что собирается рассмотреть возможность введения базового дохода для граждан страны. Однако лондонские политики с ней не согласны: министр финансов Великобритании Риши Сунак отверг это предложение в начале мая. Во Франции открытое письмо с призывом раздать гражданам пособия опубликовал бывший кандидат в президенты от социалистов Бенуа Амон, но глава государства Эммануэль Макрон заявил, что не верит в жизнеспособность этой идеи. Аналогичная инициатива появилась в Германии в форме петиции к Бундестагу с более 450 тысячами подписей, но маловероятно, что правоцентристское большинство проголосует за него.

Больше всего приблизились к базовому доходу в США: в конце марта конгресс согласовал единовременные выплаты по $1200 каждому американскому гражданину. Но так как это пособие не ежемесячное, его можно считать лишь прообразом универсального базового дохода.

Лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц считает решение американского конгресса провальным: $1200 мало помогли американцам и никак не решили проблему безработицы.

Это была катастрофическая программа, — полагает Стиглиц. — Деньги пошли не туда, где они нужны были больше всего. Наиболее уязвимые граждане их не получают. Другая проблема состоит в том, что программа была направлена на поддержание занятости, но предприятия не верят, что Трамп простит им долги.

В противоположность американскому подходу экономисты приводят европейский опыт. В ЕС и Великобритании власти не стали раздавать деньги населению, но согласились платить трудящимся от 60% до 90% их зарплаты вместо работодателей. Таким образом, граждане остаются формально занятыми, не теряют доход и смогут вернуться к труду, как только закончится карантин. Американские же компании вынуждены массово увольнять сотрудников и закрываться. И если в Германии опасаются, что безработица в результате пандемии достигнет 6%, то в США она уже находится на уровне 20%.