Пакистан провалил переговоры с Россией по скидке на нефть The News: Пакистан не сумел договориться с Россией о скидке на нефть в 30–40%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пакистан просил у России скидку в 30–40% на закупку нефти, однако Москва отказалась ее предоставлять, сообщает издание The News. Категорического нет от России не последовало, и рассмотрение этого вопроса может быть вынесено на повестку в будущем.

Переговоры закончились безрезультатно, но российская сторона пообещала рассмотреть запрос Пакистана и высказать свое мнение позже по дипломатическим каналам, — говорится в сообщении.

Министр финансов Пакистана Исхак Дар заявил, что Исламабад намерен договориться с России об условиях, аналогичных тем, которые были обговорены с партнерами из Индии.

Ранее стало известно, что Россия заняла 45-е место в рейтинге годовой инфляции. В четверке лидеров по инфляционным показателям Зимбабве, Ливан, Венесуэла и Судан. Исследование проводилось на основе информации статистических служб 193 стран.

Главное таможенное управление КНР опубликовала данные, в которых говорится, что поставки российской сырой нефти в Китай в октябре увеличились на 3,4% — до 7,715 млн тонн.

Издание The Sunday Times сообщило, что российская нефть продолжает импортироваться в Великобританию вопреки санкциям. Журналисты выяснили, что для это есть как минимум две лазейки: перекачка топлива с танкера в открытом море и импорт через третьи страны.