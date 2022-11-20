Sunday Times: Великобритания получает российскую нефть в обход санкций

Фото: Jevgenija Pigozne/imageBROKER.com/Global Look Press

Российская нефть продолжает импортироваться в Великобританию вопреки санкциям, передает The Sunday Times. Журналисты выяснили, что для это есть, как минимум, две лазейки: перекачка топлива с танкера в открытом море и импорт через третьи страны.

По данным издания, первым вариантом изначально пользовались тогда, когда грузовое судно из-за больших габаритов не могло зайти в порт. Обозреватели отмечают, что со временем так начали поступать страны, стремящиеся обойти санкции.