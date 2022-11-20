Российская нефть продолжает импортироваться в Великобританию вопреки санкциям, передает The Sunday Times. Журналисты выяснили, что для это есть, как минимум, две лазейки: перекачка топлива с танкера в открытом море и импорт через третьи страны.
По данным издания, первым вариантом изначально пользовались тогда, когда грузовое судно из-за больших габаритов не могло зайти в порт. Обозреватели отмечают, что со временем так начали поступать страны, стремящиеся обойти санкции.
Танкер «Маринер III» вышел из южного российского порта Туапсе с почти 200 000 баррелей нефти. После пяти дней в море 170-метровое судно остановилось рядом с более крупным танкером, греческим Marinoula, в водах Каламаты, Греция. В течение следующих 36 часов два судна были соединены большими резиновыми трубами <...>. После пересадки с корабля на корабль «Мариноула» отплыла в Великобританию, где пришвартовалась в Иммингеме в Линкольншире и 6 июня выгрузила около 250 000 баррелей нефти, — утверждают журналисты.