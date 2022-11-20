Названо место России в мировом рейтинге годовой инфляции РИА Новости: Россия заняла 45-е место в мире по показателю годовой инфляции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия заняла 45-е место в рейтинге годовой инфляции, свидетельствуют расчеты РИА Новости. По данным агентства, в четверке «лидеров» по инфляционным показателям Зимбабве, Ливан, Венесуэла и Судан. Исследование проводилось на основе информации статистических служб 193 стран.

Самая высокая инфляция в 2022 году была зафиксирована в Зимбабве: она составила 280,4%. Рост цен в стране начал ускоряться с конца зимы и к сентябрю увеличился в 4,6 раза. На второй строчке расположился Судан с инфляцией в 107%. Тройку лидеров замкнула Гана с инфляционными показателями в размере 37,2%.

На втором месте в мире и на первом среди стран Ближнего Востока и Северной Африки оказался Ливан, где инфляция достигла 162,47%. Помимо этого, в ближневосточном регионе высокие темпы роста цен зафиксировали в Турции на уровне 83,5% и в Египте — 15,02%.

Третье место в мире и первое в Южной Америке ушло Венесуэле: инфляция в этой стране составляет 157,4%. По сравнению с прошлым годом рост цен в стране замедлился в 4,4 раза. На втором месте в Южной Америке оказалась Аргентина, где инфляция ускорилась до 83%, а на третьем — Суринам с показателем 41,4%.

Куба стала страной с самой высокой инфляцией в Северной Америке — 37,24%. За ней следуют Никарагуа с 11,52% и Коста-Рика с 10,37%.

В европейском регионе наиболее высокую инфляцию в сентябре зафиксировали в Молдавии — 34%. На втором месте расположилась Украина с 24,6%, а на третьем Литва, которая с 24,1% оказалась лидером по росту цен среди стран ЕС.

Что касается азиатского региона, то здесь самый высокий рост цен в сентябре был зафиксирован в Шри-Ланке — 73,7%, Лаосе — 34% и Пакистане — 23,2%.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России сейчас несильно отличается от темпов роста цен в сопоставимых экономиках, хотя страна испытала более масштабные шоки. По ее словам, регулятор не проводит политики искусственного «зажима» денежной массы, а предсказуемая низкая инфляция приносит пользу и бизнесу, и населению.