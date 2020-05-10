Туристическая индустрия — одна из тех экономических сфер, что в наибольшей степени пострадали от пандемии коронавируса COVID-19. До возобновления полноценного международного сообщения, судя по всему, ещё долго, а с учётом приближения отпускного сезона многие государства серьёзно ощутят на себе нехватку денег без приезжающих иностранцев. Впрочем, некоторые страны надеются на развитие внутреннего туризма. Но и в этом случае перспективы пока не слишком оптимистичные.

Глава Одесской государственной областной администрации Максим Куцый заявил 10 мая, что надеется на масштабный поток туристов. Ожидания у чиновника амбициозные: по его мнению, в 2020-м Одессу могут посетить не менее 4 млн человек, проживающих на Украине. Однако детальной оценки ситуации власти не проводили. Планы властей, которым необходимо пополнять местный бюджет, особенно в период отпусков, вступают в резкое противоречие с объективными данными: 10 мая было зафиксировано девять новых случаев заражения коронавирусом в самой Одессе и ещё восемь — в области. Спада эпидемии на Украине пока не происходит, и руководство страны не спешит отказываться от введённых ранее ограничений.

Украинский пример — не единственный. В китайской Ухани, откуда началось распространение коронавируса, в итоге удалось отказаться от карантина, но без негативных последствий не обошлось: 10 мая в городе был зарегистрирован новый случай заражения, пациент находится в тяжёлом состоянии. Подобные обстоятельства также ставят под вопрос перспективы внутреннего китайского туризма, который в последнее время демонстрировал существенный рост по сравнению с прошлым месяцем. Так, по данным властей КНР, во время майских выходных порядка 115 млн человек совершили поездки внутри страны, что принесло $6,7 млрд; в апреле лишь 43 млн человек позволили себе перемещаться внутри Китая. При этом в начале прошлого мая было зарегистрировано почти 200 млн поездок, поэтому говорить о выходе на привычные для страны показатели очень рано. Доля туристических доходов в экономике КНР значительна — в 2019-м она составила 11%.

Martin Moxter/imageBROKER.com/Global Look Press

Ещё в большей степени в восстановлении туристических потоков внутри страны заинтересованы те государства, чьи доходы напрямую зависят от денег этой отрасли. Правительство Египта, например, приняло ряд мер для стимулирования внутреннего туризма. В частности, с 15 мая до 1 июня отелям на египетских курортах разрешено работать с 25-процентной пропускной способностью. Если это не приведёт к росту числа заражений, то с начала лета администрации гостиниц смогут заселять половину номеров. Но решение о возобновлении внутреннего туризма, разумеется, встретило и критику со стороны тех, кто опасается новой вспышки. У властей Египта, впрочем, выбор небольшой. Туристический сектор играет одну из ведущих ролей в экономике страны, и даже если оставить в стороне довод о доходах, то остаётся другой не менее важный фактор: простаивание отелей — это миллионы людей без работы.

В ближайшее время к восстановлению внутреннего туризма намерены приступить в Грузии. Эта страна находится в схожей с Китаем ситуации — туристические деньги здесь обеспечивают 11,5% экономики. К 15 июня власти намерены определить перечень курортов, которые можно считать безопасными зонами. Если этот опыт даст положительный эффект, то с 1 июля в Тбилиси намерены вести отдельные двухсторонние переговоры с теми странами, которые заинтересованы в открытии границ (при условии создания коридоров безопасности и обеспечения других мер защиты от коронавируса). Подобно Египту, Грузия заинтересована в восстановлении туризма и с целью обеспечения людей работой: в данной сфере в стране занято более 4% населения.

Bai Xueqi/Xinhua/Global Look Press

По оценкам специалистов, серьёзно пострадает экономика стран Европейского союза. Несмотря на то что эти государства традиционно считаются менее зависимыми от туристической индустрии, чем, например, тот же Египет, она всё-таки обеспечивает внушительные 10% от ВВП и обеспечивает рабочими местами 12% трудоспособных граждан ЕС. Несмотря на постепенный выход ряда европейских стран из карантина, их власти не собираются в ближайшее время открывать границы и также делают ставку на внутренний туризм. Проблема в том, что для многих европейцев поездки по собственной стране зачастую не связаны с вложениями непосредственно в туристическую индустрию. Отели, как правило, пользуются популярностью именно у иностранцев, а местные жители при путешествиях в другие города предпочитают сервисы по бронированию частных домов или квартир: это часто дешевле гостиничных номеров. Что касается компаний-перевозчиков, то и они за счёт внутреннего туризма едва ли смогут компенсировать свои потери. С учётом масштабов европейских стран перемещение на собственном или арендованном автомобиле часто удобнее и дешевле, чем поезд или самолёт.

Ко всем этим негативным для туристической отрасли факторам, разумеется, можно добавить и другие. Во-первых, внутренний туризм, даже если властям удастся его стимулировать, в любом случае подразумевает перераспределение тех средств, что уже были у налогоплательщиков одного и того же государства, то есть внешних финансовых поступлений не предвидится. Во-вторых, после карантина далеко не все готовы тратить деньги на отдых: в ожидании второй волны эпидемии, прогнозируемой специалистами на осень-зиму 2020-го, многие уже сейчас задумываются о накоплениях. И наконец третье, но не менее важное обстоятельство — опасения, что в любом месте, как во вроде бы «излечившейся» Ухани, может вновь проявиться коронавирус. В таких условиях и дешевле, и безопаснее остаться дома.