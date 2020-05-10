Туристическая индустрия — одна из тех экономических сфер, что в наибольшей степени пострадали от пандемии коронавируса COVID-19. До возобновления полноценного международного сообщения, судя по всему, ещё долго, а с учётом приближения отпускного сезона многие государства серьёзно ощутят на себе нехватку денег без приезжающих иностранцев. Впрочем, некоторые страны надеются на развитие внутреннего туризма. Но и в этом случае перспективы пока не слишком оптимистичные.
Глава Одесской государственной областной администрации Максим Куцый заявил 10 мая, что надеется на масштабный поток туристов. Ожидания у чиновника амбициозные: по его мнению, в 2020-м Одессу могут посетить не менее 4 млн человек, проживающих на Украине. Однако детальной оценки ситуации власти не проводили. Планы властей, которым необходимо пополнять местный бюджет, особенно в период отпусков, вступают в резкое противоречие с объективными данными: 10 мая было зафиксировано девять новых случаев заражения коронавирусом в самой Одессе и ещё восемь — в области. Спада эпидемии на Украине пока не происходит, и руководство страны не спешит отказываться от введённых ранее ограничений.
Украинский пример — не единственный. В китайской Ухани, откуда началось распространение коронавируса, в итоге удалось отказаться от карантина, но без негативных последствий не обошлось: 10 мая в городе был зарегистрирован новый случай заражения, пациент находится в тяжёлом состоянии. Подобные обстоятельства также ставят под вопрос перспективы внутреннего китайского туризма, который в последнее время демонстрировал существенный рост по сравнению с прошлым месяцем. Так, по данным властей КНР, во время майских выходных порядка 115 млн человек
Ещё в большей степени в восстановлении туристических потоков внутри страны заинтересованы те государства, чьи доходы напрямую зависят от денег этой отрасли. Правительство Египта, например,
В ближайшее время к восстановлению внутреннего туризма намерены приступить в Грузии. Эта страна находится в схожей с Китаем ситуации — туристические деньги здесь обеспечивают 11,5% экономики. К 15 июня власти
По оценкам специалистов, серьёзно
Ко всем этим негативным для туристической отрасли факторам, разумеется, можно добавить и другие. Во-первых, внутренний туризм, даже если властям удастся его стимулировать, в любом случае подразумевает перераспределение тех средств, что уже были у налогоплательщиков одного и того же государства, то есть внешних финансовых поступлений не предвидится. Во-вторых, после карантина далеко не все готовы тратить деньги на отдых: в ожидании второй волны эпидемии, прогнозируемой специалистами на осень-зиму 2020-го, многие уже сейчас задумываются о накоплениях. И наконец третье, но не менее важное обстоятельство — опасения, что в любом месте, как во вроде бы «излечившейся» Ухани, может вновь проявиться коронавирус. В таких условиях и дешевле, и безопаснее остаться дома.
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