От коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки умерли 157 человек

https://static.news.ru/photo/a228c150-979a-11ea-a3d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Nagle /Global Look Press

За сутки от коронавируса в штате Нью-Йорк скончались 157 человек. Количество новых случаев заражения за день снизилось до 400.

Об этом заявил губернатор штата Эндрю Куомо на пресс-конференции, трансляция которой велась в его Twitter. Согласно приведённым в её ходе данным, 11 мая в штате была подтверждена смерть 195 человек с коронавирусом, 12 мая — 166, 13 мая — 157, 14 мая — 132, 15 мая — 157.

Население штата Нью-Йорк составляет 19 млн человек. При этом власти подготовили 50 тысяч коек для больных коронавирусом.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. На сегодняшний день COVID-19 заразились 4,5 млн человек, более 308 тысяч скончались. Сильнее всего от пандемии пострадали США. Количество заболевших превысило там 1,4 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что общее число жертв коронавируса в США может увеличиться в два раза, если подсчитают скончавшихся от болезни в домах престарелых. Об этом заявил профессор медицины и гериатрии в Школе медицины Бостонского университета Томас Перлс.