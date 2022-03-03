Опубликовано видео эвакуации украинских дипломатов из Петербурга

Представители посольств и консульств Украины экстренно эвакуируются из российских городов. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «112», видно, что дипломаты снимают с фасадов здания генконсульства в Петербурге таблички.

С диппредставительств снимают таблички и флаги, а сотрудники уничтожают документы и уезжают, — сообщает канал.

Ранее украинский флаг был спущен перед зданиями консульства и посольства Украины в центре Москвы, расположенных в Леонтьевском переулке. Также была снята вывеска с ограждения.

25 февраля МИД Украины уведомил российскую сторону о разрыве дипломатических отношений после начала военной спецоперации РФ в Донбассе. Представитель МИД России Мария Захарова выразила сожаление в связи с решением Киева. Она назвала разрыв дипотношений «логическим результатом целенаправленной русофобской политики киевских властей», добавив, что «история расставит всё на свои места».