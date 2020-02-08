Согласно предварительным данным, которые обнародовал ЦИК Азербайджана, кандидаты от правящей партии Азербайджана получат около 65 из 125 мандатов.
На данный момент ЦИК обработал 87% протоколов. Явка на внеочередные парламентские выборы в Азербайджане составила более 47%. Окончательные данные по итогам голосования будут объявлены в течение нескольких часов,
Как писал NEWS.ru ранее, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой возглавляемой им партии на внеочередных выборах в парламент страны.
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