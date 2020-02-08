https://static.news.ru/photo/4b678b96-4bb2-11ea-8da7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Согласно предварительным данным, которые обнародовал ЦИК Азербайджана, кандидаты от правящей партии Азербайджана получат около 65 из 125 мандатов.

На данный момент ЦИК обработал 87% протоколов. Явка на внеочередные парламентские выборы в Азербайджане составила более 47%. Окончательные данные по итогам голосования будут объявлены в течение нескольких часов, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой возглавляемой им партии на внеочередных выборах в парламент страны.