https://static.news.ru/photo/5443f396-4b7e-11ea-a001-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Партия «Новый Азербайджан», возглавляемая президентом страны Ильхамом Алиевым, победила на внеочередных выборах в воскресенье. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил коллегу.

Президент Турции поздравил Ильхама Алиева с победой правящей партии «Новый Азербайджан», пожелал успехов в новом парламенте, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы лидера Азербайджана.

Данные экзитполов, проведённых американским центром социологических исследований Arthur J. Finkelstein & Associates, говорят о том, что правящая партия «Новый Азербайджан» получит до 66 мандатов в парламенте.

Как писал NEWS.ru, впервые в истории Азербайджана выборы в парламент проводятся досрочно в связи с роспуском законодательного органа в декабре 2019 года. В стране открыты более 5,5 тысячи избирательных участков в 125 округах. На 125 мест в парламенте претендуют 1314 кандидатов, а правом голоса в Азербайджане наделены более 5,3 млн избирателей. Наблюдение за ходом голосования осуществляют более 77 тысяч местных наблюдателей и более 800 — международных, тысяча избирательных участков оборудованы камерами наблюдения.