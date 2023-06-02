Новая ядерная геометрия Европы. В чем роль Белоруссии? В Белоруссии уже готовы площадки для размещения российского ядерного оружия, но есть один неафишируемый нюанс

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Итак, Александр Лукашенко подтвердил, что в республике уже готовы площадки и вся инфраструктура для объявленного размещения российского ядерного оружия. Утверждают, что Александр Григорьевич не был бы самим собой, если бы в ходе своего политического визита в Москву параллельно не добился бы качественного расширения сети магазинов и прилавков в ТЦ «Белорусские продукты»«. Впрочем, оба этих соглашения взаимовыгодные.

Безумство польского отставника

Польский генерал на пенсии с труднопроизносимой фамилией Скрыпчак вновь в центре внимания. На это раз он предложил готовить государственный переворот в соседней Белоруссии. Причем польские силы должны сыграть в этом акте не последнюю роль, всячески поддерживая воюющих на Украине белорусских националистов, змагаров из батальона имени Калиновского, которым, видимо, готовят роль ударного кулака.

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Самое примечательное заключается в том, что несколько раньше тот же персонаж ратовал за создание на Украине ядерного оружия, утверждая, что все необходимое там уже есть. Конечно, у старичка можно заподозрить серьезную стадию маразма, но именно таких персонажей с военным прошлым зачастую так и используют по обе стороны Атлантики для нагнетания градуса общей напряженности.

Но, видимо, в Минске тоже внимательно следят за подобным выпадами, считая их не простым сотрясанием воздуха, а скорее своеобразным тестированием общественного мнения. А заодно и методом приучения современников к вещам, которые еще вчера казались невозможными. Не зря на Западе любят концепцию «окна Овертона». И такие тревожные выводы явно повлияли на изменение позиции Минска в сфере военного сотрудничества с Россией.

Еще вчера в Минске были против российской авиабазы

История нашего Союзного государства включает в себя немало парадоксов. Уже как-то подзабылась история с размещением российской авиации на территории Белоруссии. В Москве о таком сближении армий двух союзных государств говорили как о почти согласованном деле. Сергей Шойгу тогда обещал, что в 2015 году в Белоруссии будет базироваться целый наш авиаполк. Но тут возразил уже покойный белорусский министр иностранных дел Владимир Макей, который заявил, что такое решение в стратегическом плане нецелесообразно, поскольку ныне из-под Смоленска можно нанести удар на любое расстояние.

А сам Лукашенко стал придерживаться той точки зрения, что речь шла о поставках Белоруссии новых российских военных самолетов, а не о размещении на ее территории российских ВВС. Тогда метаморфозу в поведении союзников объяснили некоторым потеплением в отношениях с Западом. То бишь приступом многовекторности. Даже Сергей Лавров тогда говорил о неприятном эпизоде. Но за последнее время многое кардинально изменилось.

Кто будет охранять наше Н-оружие

С Александром Григорьевичем всегда непросто. Политик он цепкий, торговаться умеет по любому поводу. Конечно, после получения долгожданных «Искандеров» соглашение о появлении в Белоруссии российского ядерного оружия вполне логично вписывается в общую концепцию обеспечения безопасности союзников. Понятно, что само оружие будет под полным оперативным контролем нашего Генштаба.

Но есть один, особо не афишируемый нюанс: кто будет охранять этот особый объект в Белоруссии. Есть советский опыт. Тогда оружие массового поражения, развернутое в республиках Союза, целиком контролировалось из центра. Местные власти не имели к нему никакого доступа. Видимо, такой формулы готова ныне придерживаться и Россия. Но Александр Григорьевич опять начинает разговор о том, что белорусы — «люди пунктуальные, хозяйственные». А потому им можно доверить сохранность всего, включая ядерное оружие.

Впрочем, есть надежда, что до момента появления ядерных боеголовок в Белоруссии и этот нюанс будет утрясен.