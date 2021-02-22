NI назвал инициативы США по противостоянию России в Европе

https://static.news.ru/photo/fe874ee6-7555-11eb-ac61-96000091f725_660.jpg Беспилотник MQ-9 Reaper Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вашингтон намерен усилить «сдерживание» России в Восточной Европе с помощью нескольких инициатив. В частности, упор будет сделан на многонациональные военные учения, разработку крылатых ракет большой дальности и средств наблюдения в стратегически важных районах.

Об этом сообщает американский журнал The National Interest. Издание отмечает, что противостоять Москве в Европе будет 25-я ударная группа ВВС США. Прежде она вела военные действия на Ближнем Востоке. Основным средством «сдерживания» станет разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper. Эти аппараты разместят в Румынии и Прибалтике.

Автор публикации называет MQ-9 Reaper ценным оружием в масштабной войне великих держав. Он отмечает техническую эффективность и точность, с которой беспилотник отслеживает и уничтожает цели. Появление такого оружия у обширных восточных границ России может иметь существенное значение.

Средства видеонаблюдения, вероятно, будут востребованы как в Северо-Восточной Европе, рядом с Прибалтикой, так и в южных регионах Восточной Европы, включая Чёрное море и такие страны, как Румыния, — подчеркнули в The National Interest.

Ранее NEWS.ru сообщал, что колумнист американского издания The National Interest Джон Россомандо порассуждал о возможностях НАТО в случае военного конфликта с Россией в Европе. В Польше прошли учения «Зима-20», в ходе которых предполагаемый противник нанёс разгромное поражение армии страны. По легенде учений у польской стороны были на вооружении самолёты F-35 пятого поколения, системы противоракетной обороны Patriot, а также системы реактивного залпового огня, которых в реальности ещё нет в армии. Но даже их наличие на бумаге не помогло победить противника.