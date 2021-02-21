National Interest: в случае войны Россия «разорвёт НАТО пополам»

https://static.news.ru/photo/c764896c-7472-11eb-aff2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Колумнист американского издания The National Interest Джон Россомандо порассуждал о том, что ждёт НАТО в случае военного конфликта с Россией в Европе.

В Польше прошли учения «Зима-20», в ходе которых предполагаемый противник нанёс разгромное поражение армии страны. По легенде учений у польской стороны были на вооружении самолёты F-35 пятого поколения, системы противоракетной обороны Patriot, а также системы реактивного залпового огня, которых в реальности ещё нет в армии. Но даже их наличие на бумаге не помогло победить противника.

Учения показали, что восточный фланг Североатлантического альянса уязвим для «российского вторжения», — заключил американский журналист.

Он напомнил, что самые компетентные российские военные подразделения расположены в Западном военном округе, который был усилен и модернизирован. Так, военные оснащены танками Т-90 и Т-72Б3М, бронетранспортёрами БТР-82 и БМП-3, также системами противовоздушной обороны, среди которых С-400, Панцирь-С1 и «Тунгуска».

Журналист убеждён, что группировка российских войск быстро даст отпор соединениям НАТО в Прибалтике, если не будет увеличено присутствие военных США на этом фланге.

В случае войны российская и белорусская армии захватят территорию НАТО вдоль границы и разорвут тем самым силы альянса пополам, что разъединит логистические узлы, соединяющие Польшу и Литву, — заявил Россомандо.

Журналист считает, что польским военным необходимо заменить устаревшее вооружение, а также восстановить линии снабжения, действовавшие в Западной Европе до конца Холодной войны.

Как писал NEWS.ru, в Болгарии целую дискуссию спровоцировала статья местной газеты «Факты» о программе патриотического воспитания. В ходе обсуждения болгары затронули тему возможной войны с Россией. Один из пользователей заявил, что страну готовят к войне против России. Он напомнил, что европейские страны закупают истребители, а в Варне возведут центр НАТО.