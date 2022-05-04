Названы сроки отмены антироссийских санкций Доцент Тимофеев назвал сроки снятия санкций с России

Фото Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев назвал сроки, за которые будут сняты санкции с России. По его словам, это займёт от нескольких месяцев до нескольких лет, пишет ПРАЙМ.

Тимофеев обратил внимание, что саммит G20 показал: многие страны либо вообще не хотят вводить санкции против России, либо хотят отменить те, что уже ввели. Показательным является пример Бразилии, которая остро нуждается в российских удобрениях.

Население Европы и США волнуют высокие цены — и там уже тоже поговаривают об отмене санкций.

США уже отменили санкции на импорт удобрений из России, разрешили поставку в Россию технологий, ПО и оборудования (процессоров, комплектующих), связанных с интернетом, — аргументирует свои доводы эксперт.

Тимофеев напомнил, что в Евросоюзе уже начали говорить о возможности запуска «Северного потока — 2», который был заморожен после начала спецоперации на Украине.

Многие страны видят, как умело Россия перестраивает свой внутренний бизнес и меняет внешние торговые связи. Многие уже отмечают что горизонт отмены санкций неизбежен, от нескольких месяцев до нескольких лет, — говорит доцент.

С введением санкций большая часть европейцев совокупно ощутила сначала рост цен на продукты, затем — на товары, а потом на услуги. Они ощутили и потерю накоплений, и необходимость тратить на 30–40% больше, чем годом ранее. Тяжело переживают отсутствие свободных денег привыкшие копить британцы и немцы.

На сегодня против России введены почти семь тысяч санкций, 5963 из них — против конкретных физлиц. Только Швейцария и Великобритания ввели более 1000 ограничений.

Самое интересное что большая часть стран в мире вообще избегают открыто заявлять о своём отношении к санкциям, — резюмировал собеседник издания.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила подробности шестого пакет антироссийских санкций ЕС. Они предполагают отказ от закупок российской нефти в течение полугода, прекращение импорта нефтепродуктов — к концу года.