Названы причины крушения вертолёта госпогранслужбы Азербайджана

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США придется вступать в диалог с Россией по гарантиям безопасности независимо от того, хотят они этого или нет, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, в противном случае руководством России будут предприняты действия, направленные на снижение угрозы со стороны НАТО, которые будут включать в том числе и военный ответ.

Будут предприняты военно-технические и военные шаги, либо создание новых контругроз для стран НАТО, — сказал Гаврилов. Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России опубликовало на своём сайте проекты соглашений по...