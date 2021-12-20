Названы причины крушения вертолёта госпогранслужбы Азербайджана
Сона Рустамова
Сона Рустамова
11:53, 20 декабря 2021
Фото: MOD Russia/Global Look Press
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Причиной крушения вертолёта Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана стали многочисленные нарушения со стороны пилота, заявил первый заместитель генерального прокурора республики Эльчин Мамедов во время брифинга, трансляция которого велась на телевидении. Вертолёт МИ-17 потерпел крушение во время тренировочного полёта 30 ноября на полигоне Гараэйбат, в результате чего погибли 14 человек, двое получили ранения.
Пилоты во время полёта не учли и скорость ветра, допустили ещё ряд грубых ошибок, нарушили правила эксплуатации вертолёта, что и стало причиной его крушения,— сказал Мамедов.
По его словам, проведённые следственные мероприятия показали, что вертолёт находился в полностью исправном состоянии.
Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнования семьям погибших. Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело по факту крушения вертолёта Госпогранслужбы по статье «Нарушение правил полёта или подготовки к полёту, повлёкшее за собой гибель двух и более человек по неосторожности» и ещё ряду статьей. Расследование находится под особым контролем генпрокурора.