Навальный может встать в один ряд с Манделой и сам вводить санкции

Ситуация, сложившаяся вокруг отравления Алексея Навального, грозит новыми проблемами российским чиновникам. На заседании 17 сентября Европарламент принял резолюцию, призывающую, помимо прочего, к введению адресных санкций в связи с произошедшим. При этом сам оппозиционер, похоже, после выхода из комы лишь усилит своё влияние как внутри России, так и за её пределами: его уже выдвинули на Нобелевскую премию мира.

В ходе заседания евродепутаты приняли несколько ранее предложенных на рассмотрение документов, но наиболее резонансным из них оказалась резолюция в связи с отравлением Навального. Члены Европейского парламента (ЕП) призвали международные организации провести тщательное расследование произошедшего, а от властей России потребовали всестороннего содействия в этом. Также резолюция включает в себя обращение к руководству Европейского совета (высший политический орган Евросоюза. — NEWS.ru) с просьбой «как можно скорее принять режим адресных санкций ЕС за нарушения прав человека, который будет применяться к физическим или юридическим лицам, уличённым в серьёзном нарушении прав человека или основных свобод».

Настоятельно призываем использовать такие механизмы санкций, которые позволили бы собирать и замораживать европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с выводами Фонда борьбы с коррупцией Навального, — подчёркивается в резолюции.

Подобное требование представляет собой новое слово в санкционной политике, считает журналист, главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов. По его мнению, под ограничительные меры теперь рискуют попасть и те, на кого уже указал в своих расследованиях Навальный, и те лица, которые станут фигурантами его разоблачений в будущем.

Впервые у оппозиционера в России может оказаться в руках инструмент такой силы — буквально указывать на того, кого казнить и кого миловать, — отмечает Баунов.

В данном случае позиция депутатов, вероятно, найдёт поддержку и в Европейском совете.

European Union/Global Look Press

Ещё большее влияние фигура Навального может обрести в будущем году. Как сообщил профессор американского университета Ратгерс Сергей Ерофеев, оппозиционер уже выдвинут на Нобелевскую премию мира. По словам учёного, за таким решением стоят представители «признанных университетов, которые занимаются Россией», и, уверен он, к ним присоединятся международные организации и политики.

Нобелевский комитет рассылает запросы на номинирование кандидатов как раз в сентябре. Для присуждения Премии мира организаторы привлекают тех, кто уже её получил, профессоров ведущих университетов, мировых лидеров и т.д. К 31 января они должны предоставить комитету свои предложения — после этого будет утверждён список номинантов.

Учитывая историю вручения Нобелевской премии мира, шансы Навального на её получение выглядят вполне реальными. Среди её лауреатов множество оппозиционных политических деятелей, часть из которых на момент награждения даже находилась в заключении. Например, ныне покойный китайский правозащитник Лю Сяобо, получивший премию в 2010 году с формулировкой «За длительную ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае».

Нельсон Мандела стал лауреатом через три года после своего освобождения, а годом позже он занял пост президента ЮАР. Иранская правозащитница Ширин Эбади, приговорённая в 2000 году к пяти годам тюрьмы (приговор был впоследствии отменён), получила премию в 2003-м. Власти Ирана тогда назвали решение Нобелевского комитета политически мотивированным — с целью оказать давление на страну.

Дискуссии на тему того, насколько присуждение Премии мира завязано на политику, не утихают уже многие годы. Вполне вероятно, что, если Навальный её получит, российская власть спишет подобное решение именно на конфронтацию с Западом. Однако в любом случае работать это будет на руку оппозиционеру, повышая его статус за рубежом и провоцируя критику в адрес Кремля.