На въезде в Мариуполь заменили украиноязычные таблички

На въезде в освобождённый Мариуполь сотрудники дорожной службы начали менять украиноязычные таблички с названием города. Им на смену пришли на русскоязычные, передаёт URA.RU.

В Верховную раду ранее внесли законопроект, в рамках которого на Украине будут запрещены географические названия, связанные с Россией, её историей и выдающимися деятелями. Депутаты полагают, что принятие соответствующего закона «ускорит десоветизацию и дерусификацию страны, будет способствовать укреплению духа и морали украинской нации».

В Чернигове 30 апреля демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Таким образом Украина продолжила политику отказа от всего, что может напоминать Россию и её деятелей на своей территории.