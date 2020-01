Президент Владимир Зеленский поручил генпрокурору Украины Руслану Рябошапке открыть уголовное дело по факту катастрофы, а также провести ревизию гражданского флота.

Украинский лидер добавил, что будут отрабатываться все версии гибели самолёта. 8 января ориентировочно в 6:00 по местному времени после взлёта из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни разбился самолет Boeing 737. Как сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко уточнил, общее число погибших составило 176 человек. Жертвы — граждане семи стран.

По предварительной версии, самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ потерпел крушение в результате возгорания двигателя по техническим причинам. В первые часы после трагедии украинское посольство в Иране поспешило заверить, что «версия теракта или ракетной атаки в качестве причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключена». Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте дипломатической миссии, однако позже посольство удалило эти данные. На это обратили внимание журналисты.

Вице-президент по летной работе МАУ Игорь Сосновский, в свою очередь, заявил: с учётом того, что самолет набрал высоту 2400 метров, «ошибка экипажа минимальна». Её эксперты МАУ просто не предполагают, сказал Сосновский.

Сейчас авиакомпания приостановила выполнение рейсов в иранскую столицу в связи с трагедией. В пресс-службе МАУ заверили, что делают всё для того, чтобы выяснить причины авиакатастрофы, и пообещали, что по факту крушения самолёта «будет проведено тщательное расследование происшествия с привлечением авиационных властей Украины, Ирана, представителей компании Boeing, авиакомпании, а также Национального бюро расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами на Украине». Реакция последовала и от Росавиации: она рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами.

Сейчас на профессиональных форумах авиаторов эксперты обращают внимание на странные отверстия в обломках крыльев и фюзеляжа разбившегося Boeing 737. Они, по их мнению, напоминают повреждения от поражающих элементов ракеты ПВО или ПЗРК.