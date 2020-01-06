Ситуацию вокруг разбившегося самолёта Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, трудно не связывать с иранскими военными нападениями на американские объекты. Эксперты считают версию о технических неполадках преждевременной. По их мнению, совсем не исключено, что пассажирский лайнер потерпел крушение из-за того, что сработали иранские системы ПВО. Масло в огонь добавило посольство Украины в Иране, которое начало опубликовало сообщение об исключении версии теракта, а затем его удалило с сайта.

Президент Владимир Зеленский поручил генпрокурору Украины Руслану Рябошапке открыть уголовное дело по факту катастрофы, а также провести ревизию гражданского флота.

Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию. Независимо от выводов относительно причин катастрофы в Иране, необходимо проверить лётную пригодность всего гражданского флота, — сообщил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что будут отрабатываться все версии гибели самолёта. 8 января ориентировочно в 6:00 по местному времени после взлёта из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни разбился самолет Boeing 737. Как сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко уточнил, общее число погибших составило 176 человек. Жертвы — граждане семи стран.

Сейчас нам известна следующая информация по странам происхождения погибших в катастрофе PS 752: Иран — 82; Канада — 63; Украина — 2 + 9 (экипаж); Швеция — 10; Афганистан — 4; ФРГ — 3; Великобритания — 3. Выражаем наши соболезнования. Украинские власти продолжают расследование, — сказал министр.

Вадим Пристайко president.gov.ua

По предварительной версии, самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ потерпел крушение в результате возгорания двигателя по техническим причинам. В первые часы после трагедии украинское посольство в Иране поспешило заверить, что «версия теракта или ракетной атаки в качестве причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключена». Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте дипломатической миссии, однако позже посольство удалило эти данные. На это обратили внимание журналисты.

Вице-президент по летной работе МАУ Игорь Сосновский, в свою очередь, заявил: с учётом того, что самолет набрал высоту 2400 метров, «ошибка экипажа минимальна». Её эксперты МАУ просто не предполагают, сказал Сосновский.

Сейчас авиакомпания приостановила выполнение рейсов в иранскую столицу в связи с трагедией. В пресс-службе МАУ заверили, что делают всё для того, чтобы выяснить причины авиакатастрофы, и пообещали, что по факту крушения самолёта «будет проведено тщательное расследование происшествия с привлечением авиационных властей Украины, Ирана, представителей компании Boeing, авиакомпании, а также Национального бюро расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами на Украине». Реакция последовала и от Росавиации: она рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами.

Сейчас на профессиональных форумах авиаторов эксперты обращают внимание на странные отверстия в обломках крыльев и фюзеляжа разбившегося Boeing 737. Они, по их мнению, напоминают повреждения от поражающих элементов ракеты ПВО или ПЗРК.

The rear stabiliser underside looks punctured in those photos. pic.twitter.com/EBNub0KDKN — The Third Man (@ThirdMan__) January 8, 2020

Странным кажется и то, что график потока поступавших с самолёта данных свидетельствует: они прервались ещё до того, как воздушное судно столкнулось с землёй. Экс-заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава, который является экспертом по вопросам транспорта, заявил украинским СМИ о том, что он не исключает любые версии произошедшего.

Учитывая, что эта ночь была неспокойной в Тегеране — иранская сторона нанесла ответный удар по военным базам США, то там возможны любые варианты причин крушения. Вплоть до теракта, — сказал Кава.

Действительно трагедия совпала с ударами Ирана по американским военным объектам в Ираке. Не будет преувеличением сказать, что в эту ночь Тегеран опасался ответных нападений со стороны американских военно-воздушных сил. Другой вопрос, почему Иран не отменил рейсы практически во время ракетной атаки, хотя провинция Керманшах, откуда стартовали ракеты, находится рядом с Ираком и в стороне от Тегерана.