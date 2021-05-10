На Украине рассказали о переставшей «бряцать оружием» России

https://static.news.ru/photo/3848b412-b246-11eb-b926-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия перестала «бряцать оружием» у границ страны. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

За последний месяц все мы увидели, как работает сдерживание на практике. Хочу поблагодарить всех партнёров Украины за то, что они нас вовремя услышали, за то, что они сделали свой очень важный взнос в то, что Россия перестала бряцать оружием, — сообщил министр в ходе форума «Украина 30. Безопасность страны».

По его словам, российские военные могут возобновить эти действия в любой момент, поскольку находятся около границы и на «оккупированных территориях», так на Украине называют Крым и Донбасс.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что власти страны видят угрозу в присутствии российских военных. По его словам, после учений территорию Крыма покинули лишь 3,5 тысячи российских солдат. Президент страны отметил, что прирост военных и техники замечен вдоль границы с Россией. В общей сложности Киев насчитал 75 тысяч человек личного состава и технику.

Основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск России прошёл 22 апреля в Крыму. На следующий день Минобороны начало перебрасывать войска в места постоянной дислокации.