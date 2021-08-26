На Украине возмутились опущением «до низкого уровня других стран»

На Украине возмутились тем, что страна опускается до низкого уровня других государств. Об этом заявила изданию «Главред» скандально известная писательница и общественный деятель Лариса Ницой.

По её словам, украинцы являются очень древней нацией, «давно прошедшей этап духовного развития». Она считает, что несмотря на бедность Украины, страна помогает государствам по всему миру отстаивать свою независимость и благополучие.

Впрочем, она отметила, что взаимности Украине ждать не приходится. Этапы становления страны Ницой сравнила с развитием психики ребёнка. По её мнению, пока другие страны пребывают на стадии двухлетнего малыша, кричащего: «Всё моё и для меня», Украина уже достигла понимания необходимости «делиться своим с другими», однако это воспринимается как слабость.