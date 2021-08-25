Суд лишил Днепропетровскую область русского языка

Днепропетровский окружной суд лишил статуса регионального русский язык в Днепропетровской области на Украине. Постановление было принято 13 августа, в силу оно вступит по истечении срока подачи апелляции, сообщает «Левый берег».

Такие же решения уже были приняты в Запорожье, Харькове и Николаеве.

Признать противоправным и недействительным с 28 февраля 2018 года решение Днепропетровского областного совета «О поддержке языковой политики на Украине» № 333-14/VI от 17 августа 2012 года, — сказано в решении суда.

В 2012 году на Украине был принят закон об основах языковой политики, который позволял наделять отдельные языки статусом региональных. На них можно было вести делопроизводство, получать образование, использовать такой язык в культуре. На тот момент русский язык был признан региональным в 13 из 27 субъектов Украины.

Однако в 2014 году положения закона об основах языковой политики упразднили, а в 2018 году закон и вовсе был признан неконституционным. С 2019 года в стране действует новый закон, согласно которому единственным государственным языком считается украинский.

Ранее сообщалось, что русский язык следует переименовать в «московский», так как это его «исторически правильное название». Об этом заявила украинская писательница Лариса Ницой. По её словам, Россия «стырила» у Украины название русского языка, который для многих жителей Украины является привычкой, а не необходимостью.