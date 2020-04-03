На Кубе выписали вылечившихся от коронавируса россиян

https://static.news.ru/photo/6837b99a-75cd-11ea-8e06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Двоим гражданам из России удалось победить COVID-19 и выписаться из больницы. Об этом сообщил глава департамента эпидемиологии Минздрава Кубы Франсиско Дуран.

Двое человек, которых вчера [2 апреля] выписали, это россияне, — сказал собеседник РИА Новости.

Троих граждан России забрали в больницу на Острове свободы в марте. Один пациент 45 лет не смог справиться с болезнью. Врачи доставили его в стационар уже в критическом состоянии.

Двое других пациентов — женщины 48 и 60 лет — попали к кубинским медикам в удовлетворительном состоянии и их жизням ничего не угрожало.

Сейчас на Кубе 269 заражённых и шесть летальных исходов. Выздороветь удалось 15 пациентам.

Как писал NEWS.ru, ранее в Подмосковье выздоровели 13 человек после коронавируса.