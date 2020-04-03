На Кубе выписали вылечившихся от коронавируса россиян

Двоим гражданам из России удалось победить COVID-19 и выписаться из больницы. Об этом сообщил глава департамента эпидемиологии Минздрава Кубы Франсиско Дуран.
Двое человек, которых вчера [2 апреля] выписали, это россияне, — сказал собеседник РИА Новости.
Троих граждан России забрали в больницу на Острове свободы в марте. Один пациент 45 лет не смог справиться с болезнью. Врачи доставили его в стационар уже в критическом состоянии.
Двое других пациентов — женщины 48 и 60 лет — попали к кубинским медикам в удовлетворительном состоянии и их жизням ничего не угрожало.
Сейчас на Кубе 269 заражённых и шесть летальных исходов. Выздороветь удалось 15 пациентам.
Как писал NEWS.ru, ранее в Подмосковье выздоровели 13 человек после коронавируса.
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