На Кипре призвали помнить о заслугах СССР во Второй мировой войне

https://static.news.ru/photo/ab26ffa0-9214-11ea-a096-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СССР сыграл ведущую роль в победе над нацистской Германией. Попытки некоторых политиков приравнять коммунизм к фашизму искажают историческую правду, считает генеральный секретарь ЦК Прогрессивной партии трудового народа Кипра Андрос Киприану.

В Никосии он принял участие в церемонии возложения венков к мемориалу жертвам Второй мировой войны, а также поздравил ветеранов с праздником. Он напомнил, что Советский Союз понёс самые большие людские потери: в борьбе за победу над фашизмом отдали свои жизни более 20 млн человек.

Мы с самого начала очень высоко оценивали роль России в победе над Гитлером и очень жаль, что в настоящее время ряд стран и людей пытаются переписать историю. Они представляют многие вещи в совершенно искажённом виде и утверждают, что будто бы Советский Союз не играл такой роли. И что коммунизм — это якобы то же самое, что и фашизм. Мы осуждаем такие попытки и будем решительно им противостоять, — цитирует Киприану ТАСС.

По мнению политика, в том случае, если бы человечество потерпело поражение от нацистов, сегодняшний мир был бы совсем другим: не было бы никакой демократии, восторжествовал бы фашизм, и это стало бы катастрофой для всего человечества.

То, что на Кипре во Вторую мировую военных действий не велось, не остановило 20 тысяч жителей острова от поездки на фронт в качестве добровольцев. Они участвовали в сражениях в составе Кипрского полка под британским командованием, поскольку остров в ту пору являлся колонией Соединённого Королевства. Ещё 10 тысяч киприотов, которые жили на тот момент за пределами острова, вошли в состав регулярных армий стран своего пребывания.

В ходе Второй мировой войны в общей сложности погибли 374 кипрских солдата, их могилы есть на территории 23 стран.

Ранее, как писал NEWS.ru, пользователи социальной сети Facebook пожаловались на блокировки из-за фотографии Знамени Победы над поверженным Рейхстагом. При этом заблокированными оказываются не только публикации, но и аккаунты их авторов.