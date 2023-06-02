На букву Х: почему Маск отказался от синей птицы в логотипе Twitter Пользователи отмечают, что вместе с визитной карточкой соцсети «уходит целая эпоха»

Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press

Владелец Twitter американский миллиардер Илон Маск подтвердил слухи о ребрендинге соцсети (заблокирована в РФ). По его словам, на смену нынешнему названию и логотипу в виде синей птички может прийти буква X. Пользователи отмечают, что вместе с визитной карточкой соцсети «уходит целая эпоха». История создания логотипа — в материале NEWS.ru.

Каким был самый первый логотип Twitter

Изначально соцсеть Twitter имела другое название. Вдохновленные фотохостингом Flickr создатели назвали свой стартап twittr. Первый вариант логотипа, созданный сооснователем соцсети Ноем Глассом, имел мало общего с сегодняшним. Он был написан «слизкими зелеными буквами, будто высморканными на экран компьютера». По мнению Гласса, такой логотип «вдохновлял молодежь».

Правда, прожил тот вариант логотипа совсем недолго. Перед официальным запуском соцсети в 2006 году ее основатели обратились к графическому дизайнеру Линде Гэвин. У нее был всего день на создание нового лого. Глассу понравился финальный дизайн Линды — небесно-голубыми буквами в логотипе было выписано название соцсети. Но прежний логотип оставался без изменений вплоть до ребрендинга в 2010 году.

Twitter — это птица, птица — это Twitter

Впервые синяя птичка на логотипе Twitter появилась в сентябре 2010 года. Кстати, Twitter и ранее использовал животных (к примеру, кита, который обозначал ошибку сервера). Однако для самоидентификации сайта синяя птица была выбрана впервые.

Мало кто знал, что у птички даже было имя — ее звали Ларри. Оно было выбрано не случайно — в честь знаменитого баскетболиста Ларри Берда, которым восхищался один из основателей Twitter Биз Стоун. Баскетболист трижды был признан «самым ценным игроком NBA», и именно при нем его команда «Бостон Селтикс» начала побеждать.

Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press Американский баскетболист Ларри Берд дал первоначальное имя птичке Twitter

Птичка Ларри настолько полюбилась пользователям, что через два года разработчики соцсети упростили иконку, убрав другие надписи и оставив лишь синего пернатого. «С сегодняшнего дня вы заметите упрощенную птицу в Twitter. Отныне эта птица станет общеузнаваемым символом соцсети. Twitter — это птица, птица — это Twitter. Больше нет необходимости в тексте, пузырьковых шрифтах или строчной букве „т“ для обозначения Twitter», — написали разработчики соцсети.

Как менялась синяя птица

Со временем синяя птица претерпела множество изменений. Последняя версия логотипа принадлежит художнику Мартину Грассеру, который к моменту ее создания работал графическим дизайнером всего три года.

Однажды ему предложили поучаствовать в неизвестном проекте. Как выяснилось позже, в списке кандидатов было 100 дизайнеров, он находился на 88-м месте и по счастливой случайности ему позвонили первым. Грассер устроился в новую студию West — одним из ее клиентов была компания Twitter, и первой задачей Грассера на новом месте стал редизайн ее логотипа.

Основатель Twitter Джек Дорси велел Грассеру придумать логотип с нуля, а не просто обновить мультяшную птичку. Такая сложная задача вынудила художника пересмотреть множество роликов с птицами в полете, нарисовать сотни пернатых разных видов. Грассер даже изучил, каков средний размах крыльев у самых популярных птиц. Так он пытался понять, насколько большими должны быть крылья у птицы на логотипе. Как рассказывал сам дизайнер, он настолько погрузился в птичий мир, что даже скачал пение птиц тропических лесов Амазонки и включал его во время работы.

В итоге для нового логотипа была выбрана колибри. Чтобы каждый изгиб крыльев, груди, головы и клюва получился гармоничным, Грассер наложил на свой рисунок 15 разных окружностей. Они, по словам художника, символизируют демократию соцсети, где каждый имеет право высказаться.

Фото: Jan Haas/picture alliance / reality/Global Look Press Прежний логотип всем полюбился

Как создатель Twitter выбрал логотип

Грассер работал над редизайном логотипа несколько месяцев и в итоге показал Джеку Дорси 24 варианта птичек. Все они выглядели очень похожими друг на друга. «Если бы я поместил их на одну страницу, то вам было бы трудно заметить между ними разницу, — сказал Грассер. — Но Джек [Дорси] буквально через две секунды указал на вариант 5CS».

Птица под этим номером до сегодняшнего дня украшала приложение, веб-версию соцсети и все официальные материалы компании.

Как на смену птичке пришла собачка

В октябре прошлого года Илон Маск сообщил, что купил Twitter за $44 млрд и таким образом «освободил птичку». Но потом он вовсе от нее избавился: через полгода логотип соцсети заменили на изображение собаки породы шиба-ину — она была лицом криптовалюты Dogecoin, которую поддерживает Маск.

Руководство соцсети никак не объясняло изменения и не уточняло, будет ли это решение временным. Господин Маск у себя на странице только привел скриншот переписки с пользователем, который просил его «купить Twitter и изменить логотип с птицей на собаку».

«Как и было обещано», — написал миллиардер. Через несколько месяцев Маск вернул старый логотип.

«Какой бы ни была причина, собака теперь ушла. Но этот эпизод отражал стиль принятия решений Маском в социальной сети: неустойчивый, а иногда и непостижимый», — пишет The Guardian.

Цель создателей Twitter заключалась в том, чтобы их бренд был мгновенно узнаваем без единой буквы текста. У них это получилось. Теперь же соцсеть получит новое название, а в логотипе будет только буква Х. Ранее миллиардер говорил, что верит в описательные бренды, а Х «может значить что угодно».

Фото: Shutterstock Трудно представить соцсеть без легендарной птички

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