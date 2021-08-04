На белорусско-литовской границе погиб мигрант

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На границе Белоруссии и Литвы в районе Бенякони погиб нелегальный мигрант из Ирака. Об этом сообщили сотрудники белорусского Государственного пограничного комитета (ГПК), передаёт БелТА.

Отмечается, что минувшей ночью пограничниками был обнаружен мужчина неславянской внешности в очень тяжёлом состоянии. При оказании пограничным нарядом первой помощи он скончался. В настоящий момент ведутся разбирательства.

Как сообщается, на теле погибшего были обнаружены множественные ушибы.

Ситуацию под личный контроль взял президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он поручил Следственному комитету немедленно приступить к расследованию, найти родственников погибшего, выдать им визы и оказать необходимую помощь для прибытия в республику, чтобы забрать тело.

Ранее сообщалось об избиении нелегальных мигрантов литовскими пограничниками. Позже применение силы оправдала глава Министерства внутренних дел страны Агне Билотайте. Она заявила, что жёсткие действия пограничников станут гарантией «послушания» нелегалов.