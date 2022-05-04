Минобороны: российская авиация поразила понтонную переправу ВСУ

Фото Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Авиация ВКС России нанесла удар по 40 военным объектам Украины за ночь, сообщили в Минобороны РФ. В Telegram-канале военного ведомства уточнили, что в число попавших под удар объектов попал понтонный мост в районе села Протопоповка, с которого осуществляли переправу украинские войска. Также в министерстве отметили, что российские Вооружённые силы уничтожили четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского оружия ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены: 40 военных объектов Украины. Среди них: понтонная переправа в районе населённого пункта Протопоповка, четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, — сказано в сообщении.

ВКС России уничтожили три локатора подсвета и наведения ЗРК С-300 близ населённых пунктов Санджейка, Крысино и Вольнянск на Украине, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Кроме того, выведена из строя установка тактического ракетного комплекса «Точка-У» в районе Новая Дмитровка.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры сопровождения вертолётами Ми-17 и Ми-24 автомобильной колонны, доставляющей материальные средства и боеприпасы на боевые рубежи. По информации ведомства, «лётчики непрерывно ведут визуальную разведку». Если на пути попадаются военные объекты или диверсионно-разведывательные группы ВСУ, по ним наносятся удары авиационными средствами поражения.