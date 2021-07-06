МИД Франции понадеялся на урегулирование ситуации с шампанским

Власти Франции рассчитывают, что диалог с Москвой позволит урегулировать ситуацию, возникшую в связи с новым российским законодательством в области виноделия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД республики Жан-Ива Ле Дриана.

Мы в ближайшие дни собираемся отреагировать на двустороннем уровне с РФ, а также на европейском уровне на эту ситуацию, чтобы защитить интересы наших производителей и интересы, касающиеся географических названий. <...> Я надеюсь, что диалог позволит урегулировать эту ситуацию, — цитирует его агентство.

Ле Дриан добавил, что ситуация может иметь негативные последствия для предприятий, экспортирующих вино и алкогольную продукцию в Россию.

Ранее в поправках к закону «О регулировании алкогольной продукции», принятых в России, говорилось, что слово «шампанское» можно использовать лишь в случае производства отечественного напитка. Власти Франции сейчас анализируют этот закон, чтобы решить, нарушают ли они правила Всемирной торговой организации (ВТО).