Мертворожденная идея трибунала по Украине

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Агрессивный министр иностранных дел Евросоюза Жозеп Боррель признал, что идея Еврокомиссии о создании международного трибунала по военным преступлениям на Украине (приписываемых на Западе исключительно российской армии) провалилась. В дипломатичном изложении: такой проект не получил всеобщего одобрения на заседании министров иностранных дел Европейского союза.

Понятно, что деятельность такого трибунала, за создание которого особенно рьяно ратовала Франция, стала бы новой вершиной в антироссийской пиар-кампании. Но, как говорится, фокус не удался по ряду причин. Изначально ведь было ясно, что под зонтиком ООН его развернуть не удастся ни при каких обстоятельствах, поскольку такое решение невозможно без одобрения Совбеза. Но на подобный проект вето было бы автоматически наложено Россией, а может быть, и Китаем, раздраженным попытками давить на него, используя события в Синцзянь-Уйгурском автономном районе.

Более того, если бы коллективный Запад пошел окольным путем и попытался хотя бы ради пропагандистского эффекта протащить очередную проукраинскую резолюцию о таком трибунале через голосование Генеральной Ассамблеи, не факт, что она собрала бы нужное число голосов «за». Большинство стран могло увидеть в таком маневре опасность возникновения нежелательного прецедента.

Нет, в 80-х годах Совбез ООН дал «добро» на создание такого трибунала по Руанде в связи с кровавым нападением хуту на племя тутси, которое привело к гибели до миллиона человек. Но тогда факт геноцида был налицо. Причем ответственность за такое коллективное преступление должны были разделить и бывшие колонизаторы-французы. Те, что ныне так возбуждаются по поводу военных действий на Украине.

Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press Жозеп Боррель

А ведь именно понятие «геноцид» остается основополагающим для создания подобных трибуналов. Причем исключительно в статусе ad hoc, то есть временных. А вот по поводу того, что конкретно считать «агрессией», консенсуса в мире нет еще с 50-х годов. Так что и в этом плане у инициаторов придумывания новых инстанций для шантажа неугодных стран были бы немалые теоретические проблемы.

Примечательно, что идея Еврокомиссии о таком трибунале задела интересы и Международного уголовного суда (МУС), что располагается в Гааге. По словам обидевшегося на ЕС нынешнего председателя МУС Карим Хана инициатива Еврокомиссии подрывает, дескать, усилия МУС, который уже начал собственные расследования событий на Украине. Между тем в том, под каким углом этот орган начал свои расследования, также нет никаких сомнений.

Поскольку многочисленные попытки властей ДНР и ЛНР апеллировать к МУС с представлением многочисленных фактов геноцида мирного населения в Донбассе натолкнулись на стену полного игнорирования. Сценарий расследований был составлен заранее. Недаром Олаф Шольц даже позволил себе публично смеяться при словах о геноциде жителей ДНР и ЛНР.

Вот только загвоздка для господина Хана заключается в том, что Римский статут об образовании МУС, а значит, и компетенцию этого суда так до конца и не признали ведущие державы мира. Россия подписала этот документ, но не ратифицировала. Аналогично поступили и Соединенные Штаты, которые при Буше вообще поставили вопрос о неподсудности американских военнослужащих после вторжения в Ирак. Не признают МУС Китай, Израиль, Иран и даже Индия. Так что все расследования МУС в лучшем случае применимы к небогатым странам третьего мира.

Но и нам не надо расслабляться. Суета коллективного Запада вокруг «российской агрессии» или «преступлений против мирного населения» будет продолжаться, оставаясь составной частью возможного глобального соглашения. Но пока до такой стадии явно не близко.